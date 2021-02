Hannover: Hetzjagd durch die Oststadt wird mit Geldstrafe geahndet

Hannover

Das Videobild zeigt einen jungen schlanken Mann. Er geht vor dem „Sausalitos“ (Lister Meile 1, Nähe Bredero-Hochhaus) auf dem Gehweg. Plötzlich hält einer schwarzer Audi vor ihm. Der 30-Jährige erkennt die Männer im Wagen mit Bremer Kennzeichen. Er zieht eine „Klock 17“, weicht einem Radfahrer aus und verschwindet Richtung „Pavillon“. Fünf Minuten später war ein junger Mann (25) tot.

Die Kamera zeichnet das Video am 22. März 2017 um 22.05 Uhr auf. Am Mittwoch wurde der juristische Schlussstrich unter die Hetzjagd durch die Oststadt gezogen. Mixhen G. (26) wurde vor der Strafkammer 18 zu einer Geldstrafe von 1950 Euro (130 Tagessätze) verurteilt. Der Vorwurf lautete: Teilnahme an einer Schlägerei.

Angeklagter hatte Pfefferspray dabei

Am Mittwoch hatte der Angeklagte seine Teilnahme an der Jagd des damals 30-Jährigen aus Hannover gestanden. Er selbst war mit Pfefferspray bewaffnet. Die etwa zehn Männer aus Bremen (angereist in zwei Autos) wollten mit dem Träger der halb automatischen Waffe eine Rechnung begleichen. Er hatte ein Verhältnis mit einer Frau, die auch mit ihrem Bremer Kumpel liiert war. Im Zuge der Jagd wurde der Pistolenträger mehrfach mit dem Messer verletzt. Die tödlichen Schüsse auf den 25-Jährigen in der Gartenstraße werteten die Strafverfolgungsbehörden als Notwehr. Das Opfer war der Messerstecher.

Richter Patrick Gerberding wertete das Geständnis als mildernder Umstand. Es deckte sich mit den Video-Aufnahmen und Zeugenaussagen. An der tödlichen Auseinandersetzung war Mixhen G. nicht beteiligt. Mehr noch: „Er hat miterleben müssen, wie ein Freund in seinen Armen starb“, erklärte Anwältin Louisa Krämer. Der gehörnte Partner der 26-Jährigen war bei der Fehde gar nicht dabei. Auch Mixhen G. hatte mit der „Partnertherapie“ nichts zu tun. Er habe seinen Freund, der später starb, „aus Verbundenheit“ nach Hannover begleitet.

Zwei weitere Mittäter von Mixhen G. wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der Träger der halb automatischen Pistole bekam wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eine Bewährungsstrafe von neun Monaten Haft. Nun kann es sein, dass er doch noch ins Gefängnis gehen muss. Am Mittwoch blieb er trotz Ladung dem Landgericht fern. Richter Gerberding verhängte ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro oder ersatzweise von drei Tagen Gefängnis.

