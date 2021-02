Hannover

Der zweite Corona-Lockdown seit Herbst 2020 hat die Gastro-und Kulturlandschaft wieder eklatant getroffen, deshalb dürfte jede Hilfe willkommen sein. Wie die der Herrenhäuser Privatbrauerei, die fünf Clubs in der Stadt, die das Bier aus Herrenhausen am Hahn haben, am Freitag mit einer Spende aus dem Verkauf von Mund-Nasen-Bedeckungen mit Herrenhäuser-Logo bedacht hat. 10.000 Euro hat der Verkauf eingebracht, der wegen der Einführung der FFP-2-Maskenpflicht nun nicht mehr weitergeführt wird. Béi Chéz Heinz, Café Glocksee und Indiego Glocksee, SubKultur, sowie das Kulturzentrum Faust haben die Herri-Chefs Christian und Axel Schulz-Hausbrandt nun mit dem Geld bedacht.

„Wieder einmal haben unsere Fans bewiesen, dass sie auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Ein herzliches Dankeschön an alle, die eine Maske gekauft haben, und so ein Zeichen für unsere Kultur- und Clubszene in Hannover gesetzt haben. Mit dieser Aktion bekommt unser Motto ‚Herri ist eine Liebeserklärung an Hannover‘ eine ganz neue Bedeutung“, so Christian und Axel Schulz-Hausbrandt. Denn: Nach Firmenangaben war die Herri Maske schon wenige Tage nach dem Start der Aktion im Januar vergriffen.

Faust-Chef Smotlacha: „Die Situation ist dramatisch“

Lockerungen sind noch in weiter Ferne, und wann die Club- und Kulturszene auch in Hannover wieder ihre Türen öffnen darf, ist nicht abzusehen. „Die Situation ist dramatisch, umso mehr freuen wir uns über so viel Solidarität“, so Jörg Smotlacha vom Kulturzentrum Faust. „Wir danken der Privatbrauerei Herrenhausen für die große Unterstützung und hoffen natürlich, dass ganz viele Hannoveraner die Community-Maske auch mit Stolz tragen.“

Welche Sommer-Veranstaltungen in Hannover in diesem Jahr möglich sind, steht wegen der Pandemie noch nicht fest, und das gilt auch für das fünfte Hoffest, das die Privatbrauerei alle zwei Jahre feiert. Geplant ist die Veranstaltung am ersten Juni-Wochenende. Bei der vierten Auflage 2019 waren an zwei Tagen zusammen 15.000 Herri-Bierfans gekommen.

Von Andreas Voigt