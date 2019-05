HANNOVER

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Vahrenwald ein Auto mit zwei Männern (29 und 38 Jahre) darin gestoppt und kontrolliert. Ergebnis: Im Wageninneren fanden die Beamten rund 170 Gramm Heroin. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen der Männer fand die Polizei noch gut 90 Gramm Kokain. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge eingeleitet, teilt die Polizei Hannover weiter mir. Am Freitag werden sie dem Haftrichter vorgeführt. Es gibt weitere Ermittlungen, so die Polizei.

Von Andreas Voigt