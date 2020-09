Hannover

Nach dem Sommervergnügen nun das Herbstvergnügen: Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Volksfeste richtet ab Freitag, 2.Oktober, auf dem Schützenplatz eine Art Oktoberfest aus, das aber wegen der Corona-Bestimmungen des Landes so nicht genannt werden darf. Deshalb Herbstvergnügen, ordnungsrechtlich handelt es sich aber um einen mobilen Freizeitpark. Dieser Freizeitpark soll – vorbehaltlich letzter Genehmigungen durch die Stadt Hannover – bis zum 1. November dauern. Einzelheiten wollen die Schausteller Mitte der Woche bekannt geben.

Das City-Sommervernügen endet am 1.Oktober

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat die Veranstaltung bereits genehmigt, der Aufbau auf dem Schützenplatz für etwa 100 Stände hat bereits begonnen. Das Hygienekonzept sieht eine Einzäunung des Areals vor (die es bereits gibt), kontrollierter Einlass ist voraussichtlich am Gilde-Tor. Die Schausteller planen einen niedrigen Eintritt, der in Form von Wertmarken gegengerechnet wird, den die Besucher an den Ständen dann einlösen können. Das Sicherheitskonzept sieht auf dem Platz zudem eine Wegeführung und die obligatorischen Abstände vor. Geplant ist außerdem maximal 3800 Besucher gleichzeitig auf den Schützenplatz zu lassen.

Sollte die Stadt final die Veranstaltung genehmigen, haben die Schausteller in Hannover doch noch einige Gelegenheiten zum Geldverdienen bekommen. Seit Anfang August läuft das „Summertime in the City“ mit kleinen City-Rummeln an mehreren Plätzen gleichzeitig, das am Donnerstag, 1.Oktober aber endet. „Wir hatten eine positive Resonanz auf die Veranstaltung und bedanken uns bei der Stadt Hannover für die Möglichkeit, die sie uns eingeräumt hat, und bei den Hannoveranern“, sagte Fred Hanstein vom Schaustellerverband Niedersachsen am Sonntag.

Adventsvergnügen bei der Stadt in Vorbereitung

Neben dem Herbstvergnügen ist noch ein ein adventliches Vergnügen in der Innenstadt geplant – als Ersatz für den beliebten hannoverschen Weihnachtsmarkt. Die Stadt arbeitet aktuell an einem Konzept, das auf die lokalen Gegebenheiten passt. Geplant ist, einen Weihnachtsmarkt von der Marktkirche bis zum Opernplatz laufen zu lassen. Eventuell gibt es zudem kleinere Märkte in den Stadtteilen.

Von Andreas Voigt