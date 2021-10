Hannover

Die Lage ist noch recht unübersichtlich: Ab Mittwoch soll Sturmtief Hendrik von Westen Deutschland erreichen. „Das Sturmsystem zeiht von Westen auf über Benelux und Frankreich. Auch dort werden Böen um 90 bis 110 Stundenkilometer erwartet“, warnt Wetterexperte Dominik Jung. Schon am Mittwochmorgen sollen erste Ausläufer des Sturms den Nordwesten Deutschlands treffen. „Das geht den ganzen Mittwoch noch so vor sich hin, bis es in der Nacht auf Donnerstag aus Westen nochmal deutlich an Sturm zunimmt“, so Jung.

„Volle Orkanstärke möglich“

Dann soll „Hendrik“ über ganz Deutschland wüten. Jung: „In den Hochlagen wie zum Beispiel dem Harz sind auch Böen bis 140 oder 150 km/h möglich. Das ist volle Orkanstärke.“

Doch was Jung wundert: Noch immer gibt es von offizieller Seite keine Warnung. Ein Grund könnte sein, dass die Meteorologen immer mehrere Wettermodelle zu Rate ziehen. So warne das amerikanische Wettermodell schon seit sechs Tagen vor dem schweren Sturm, das deutsche immerhin seit drei Tagen.

So ist auch die Prognose schwer, wie schwer der Sturm Niedersachsen und die Region Hannover treffen wird. Bei den Stürmen der letzten Monate gab es reichlich Warnungen, doch die Region kam immer glimpflich davon. Bislang.

Von NP/okz