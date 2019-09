Streit vor Disko in Hannover: Mann ins Wachkoma geprügelt

HANNOVER

Nach dem harmlosen Streit vor einer hannoverschen Disco war ein Leben zerstört. Demnächst müssen sich zwei junge Männer (21 Jahre) wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Wie Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der NP am Mittwoch bestätigte, soll einer der Angeklagten seinen Kontrahenten ins Koma geprügelt haben.

Am 2. September 2018 trafen sich die Beteiligten in der Disco „Infinity“ in der Marktstraße. Aus unbekanntem Anlass kam es zum Streit. Einer der Angeklagten soll zu seinem Kontrahenten gesagt haben: „Komm mit vor die Tür, wir klären das in Ruhe.“ Ein Satz, der schon viele Male gefallen ist. Und nur eine Bedeutung hat.

Zeuge wurde verprügelt

Vor der Tür versetzte der damals 20-Jährige seinem Opfer drei Schläge ins Gesicht. Dabei sei der Mann so unglücklich auf den Hinterkopf gefallen, dass er sich einen Schädelbasisbruch und Hirnblutungen zuzog. „Davon hat er sich bis heute nicht erholt“, sagt Klinge. Auch eine Notoperation konnte das Opfer nicht vor dem Wachkoma bewahren.

Ein Zeuge sah die Schlägerei und schritt ein. Daraufhin sei er von beiden Angeklagten verprügelt worden, sagt der Oberstaatsanwalt. Anschließend seien die jungen Männer vom Tatort geflohen. Ein Zeuge habe sie anhand von Bildern auf Facebook identifizieren können.

Angeklagte schweigen

„Die Angeklagten haben sich nicht zu den Tatvorwürfen geäußert“, erklärte Klinge. Sie seien bereits als Jugendliche während eines Gewaltdelikts in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden gekommen. Dabei sei es aber bei einer Ermahnung geblieben, sodass es sich nicht um eine schwerwiegende Tat gehandelt habe.

In der Regel werden Heranwachsende nach Jugendstrafrecht verurteilt. Die Voraussetzung ist, dass das Gericht Reifeverzögerungen bei den Angeklagten erkennt. In diesem Fall liegt die Höchststrafe für gefährliche Körperverletzung bei fünf Jahren Gefängnis; im Erwachsenen-Strafrecht bei zehn Jahren. Aber Höchststrafen werden so gut wie nie ausgeurteilt.

Von Thomas Nagel