Hannover

Offenbar gut organisierte und professionell ausgerüstete Täter haben in der Nacht zum Freitag vergangener Woche mehrere schwere Landmaschinen von Gelände eines Landmaschinen-Vertriebs in Hemmingen gestohlen. Das Diebesgut konnte wenig später sichergestellt werden, von den Tätern aber fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitarbeiter der Firma hatten den Diebstahl gegen 6 Uhr am Morgen des 26. 2. bemerkt. Sie hatten festgestellt, dass der Schließmechanismus des Schiebetors beschädigt war. Schließlich entdeckten sie, dass drei Hoflader und ein Radlader der Marke Weidemann fehlten. Gesamtwert der Beute: rund 200.000 Euro. Zuletzt waren die Landmaschinen am Donnerstagabend gegen 21 Uhr gesehen worden.

Sofort eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass sich die Diebe vermutlich gegen 23 Uhr Zutritt zu dem Gelände verschafft hatten. Die umfassenden Fahndungsmaßnahmen hatten schnell zumindest einen Teilerfolg: Noch am Freitagvormittag stießen die Ermittler auf einen in der Bremer Straße in Laatzen abgestellten Krone-Sattelauflieger mit ausländischem Kennzeichen. Unter der Plane entdeckten sie die geklauten Maschinen.

Sattelauflieger um 4 Uhr abgestellt

Warum ausgerechnet dieser Sattelauflieger den Verdacht der Beamten erregt hatte, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Warum die Gauner ihn überhaupt dort abgestellt hatten, anstatt gleich weiter zu fahren, ist offenbar unklar. Eine längere Observierung hat offenbar auch nicht stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft sei um 10.20 Uhr informiert worden und habe die Sicherstellung angeordnet, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Immerhin: „Der Polizei liegen Hinweise vor, dass der Sattelauflieger von den Tätern bereits um 4 Uhr im Gewerbegebiet abgestellt wurde.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeugen, die Hinweise zur Straftat, zu mutmaßlichen Tätern oder zu dem Sattelauflieger mit der markanten Aufschrift „ELMEX Transport – Spedycja“ geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt