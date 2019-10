Hannover: Mit Gründächern gegen Starkregen

Hannover

Man habe die Gefahr von Starkregen bisher unterschätzt, schlugen Experten im März bei der „DACH2019“, der bedeutenden Fachtagung für Meteorologie, Alarm. Besonders in den Landkreisen Norddeutschlands müsse mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit mit Starkregen gerechnet werden, als bisher angenommen, sagte Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Besonders betroffen sind vor allem Städte und dicht bebaute Siedlungen. Mit einem Bodenversiegelungsgrad von mehr als 40 Prozent gehört Hannover bundesweit zu den Spitzenreitern.

In der Nacht zu Mittwoch haben sich die Befürchtungen erneut bestätigt: Schwere Unwetter mit Starkregen hatten in Stadt und Umland Hunderte Straßen und Keller überflutet. Der DWD spricht von Starkregen der Stufe zwei, wenn innerhalb von sechs Stunden mehr als 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. „Die ersten Auswertungen unserer 13 Regenschreiber zeigen, dass teilweise bis zu 36 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. Das passiert sehr selten und kommt nur etwa ein Mal in 20 bis 50 Jahren vor“, sagte Stadtsprecher Dennis Dix. Rüdiger Hartig vom DWD registrierte hingegen sogar 42 Liter in Hannover und 50 Liter in der Wedemark.

Straßen und Plätze als Überflutungsflächen

Nach Angaben von Dix sei Hannovers Kanalnetz dafür ausgelegt, die normalen Regenwassermengen aus dem versiegelten Stadtgebiet aufzunehmen. Dix: „Für den Regelfall ist die Kanalisation ausreichend vorbereitet.“ Bei außergewöhnlich starken Regenereignissen wie in der Nacht zu Mittwoch müssten weitere Flächen, wie Parkanlagen, Straßen und Plätze, als Überflutungsflächen temporär in Anspruch genommen werden, um die Kanalisation zu entlasten. Unterdessen klagen Anwohner im Zooviertel über teils „historische Kanalrohre“ mit einem Durchmesser von lediglich 20 Zentimetern. „Es ist klar, dass ein so kleines Rohr den Starkregen nicht aufnehmen kann“, so NP-Leser Dirk S. Gleichzeitig hätten fast alle Häuser im Stadtteil grüne Innenhöfe, wo Regen prima versickern könnte, so S.: „Die Stadt sollte Hausbesitzer aktiver über Regenwasserversickerung aufklären.“ Die Stadt reagiert gelassen: „Das Kanalnetz wird kontinuierlich ausgebaut sowie an die jeweiligen Bedarfe angepasst.“ Die Wahl des Durchmesser sei abhängig, wie viel Wasser durch das Rohr geführt werden soll.

Doch in den Rathäusern im Norden ist die Sorge vor Extremwetterlagen längst angekommen, die Suche nach Lösungen hat begonnen. „Es braucht wieder mehr Natur in den Städten“, fordert Michael Richter, Geoökologe an der Hamburger Hafencity Universität. Seine Vision: Weniger Versiegelung, dafür begrünte Fassaden und Gründächer. Wissenschaftlich begleitet Richter in Hamburg mehrere überwachsene Flachdächer von Mehrfamilienhäuser, um so herauszufinden, wie Gründächer möglichst zum Normalfall in Deutschland werden können.

Denn, so der Geoökologe: „Mit begrünten Dächern gewinnt man Zeit, weil weniger Wasser in die Kanalisation fließt und dort zu Überschwemmungen führt. Die Dächer funktionieren wie eine Art Schwamm.“ Doch Richters Vision geht schon heute über die Dächer hinaus: „Künftig sollen ganze Städte als Schwamm funktionieren, mit gering versiegelten Straßen, flutbaren Multifunktionsflächen, mit ausgeklügelten Vegetationskonzepten und intelligenten Regenwasserrecyclinganlagen.“

Von Britta Lüers