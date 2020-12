Hannover

An Silvester 2019 meldeten sich der evangelische Landesbischof und der katholische Bischof des Bistums Hildesheim mit einem tierischen Gottesdienst aus dem Panorama am Erlebniszoo Hannover. An Weihnachten 2020 senden Ralf Meister und Heiner Willmer am Heiligabend per Internet sogar aus der Kneipe. Der ökumenische Online-Gottesdienst wird aus der „Klickmühle“ gegenüber der Markthalle ausgestrahlt, er trägt den Titel „Friedenskind an unserer Seite“. Zu sehen ist er ab 15 Uhr auf den Youtube-Kanälen des Bistums und der Landeskirche.

Die beiden Theologen sitzen am Tresen und sprechen über die biblische Weihnachtsgeschichte. Auf der Empore der Kneipe, musizieren die Jazz-Sängerin Hanna Jursch und Pianist Andreas Hüsemann, es gibt einen der größten Hits von Peter Alexander zu hören: „Die kleine Kneipe in unserer Straße.“ Der Ort ist mit Bedacht gewählt, es geht auch um Solidarität mit allen Wirtsleuten, denen die Corona-Krise so schwer zusetzt. Natürlich fehlt im 15-Minuten-Video der Klassiker nicht, mit denen die Weihnachts-Gottesdienste oft enden: „O du fröhliche.“

Weihnachtslieder für zu Hause

Eines wird es bei diesem Fest nirgendwo geben: das Singen von Weihnachtsliedern mit Orgelbegleitung. Deshalb haben die Kirchenmusik-Studentinnen Miriam Venz (Gesang) und Isabell Gruppe (Orgel) in der Neustädter Hof- und Stadtkirche Advents- und Weihnachtslieder aufgenommen. Für zu Hause. Zu hören sind „Tochter Zion“, „O du fröhliche“, „Stille Nacht“, „Ich steh an deiner Krippe hier“, „Herbei, o ihr Gläubigen“, „Kommet ihr Hirten“ und „Es ist ein Ros entsprungen“. Beide Musikerinnen studieren an der Musikhochschule, die die Orgel der Hof- und Stadtkirche für den praktischen Unterricht nutzt. Die Lieder sind seit Dienstag auf dem Youtube-Kanal der Landeskirche zu sehen und zu hören.

Und auch Kabarettist und Musiker Matthias Brodowy bringt sich ein bei diesem Fest. Mit den Grundschülerinnen Pia und Mia spricht er über Hirten und Engel, über die Weihnachtsgeschichte und das Wunder der Geburt Christi. Entstanden ist so ein vom Evanglischen Kirchenfunk produzierter zwölfminütiger Familiengottesdienst aus der Neustädter Kirche, der Heiligabend ab zwölf Uhr auf den Social-Media-Kanälen der Landeskirche und unter www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de zu sehen sein wird.

Andacht per Telefon

Und auch das gibt es zum allerersten Mal für alle, die nicht in die Gottesdienste kommen können oder wollen: eine Weihnachtsandacht per Telefon. Gesprochen wird die sechsminütige Andacht von Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, der sagt: „Wir möchten alle Möglichkeiten nutzen, um den Menschen in diesen schwierigen Zeiten nahe zu sein und ihnen zu zeigen, dass wir an sie denken.“ Unter der Telefonnummer 0511/ 3543777 (Ortstarif) sagt der Pastor der Marktkirche auch diese Sätze: „Gott will nicht wegen seiner Macht gefürchtet werden, sondern er will ins Herz. Hier hin. Er will geliebt werden. Wie wir alle...“ Die Nummer ist schon geschaltet und wird schon oft gewählt.

Til von Dombois ist Popkantor der Landeskirche und plant mit seinem Team einen digitalen und interaktiven Livestream-Marathon: Kleine Filme, theologische Impulse und viel Musik in mehr als zwölf Stunden warten auf das Heiligabend-Publikum. „Es wird ein Sendemarathon für alle, die in dieser so besonderen Nacht die Einsamkeit fürchten“, sagt von Dombois. Start des Livestreams ist Heiligabend ab 18 Uhr auf www.popkantor.de und Youtube.

Von Christoph Dannowski