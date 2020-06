Hannover: Heftiges Gewitter mit Starkregen setzt Keller und Straßen unter Wasser

Hannover

Ein heftiges Gewitter mit sintflutartigem Regen, vermischt mit Hagel, hat am Dienstagnachmittag auch die Feuerwehr in Atem gehalten. „Es gab eine ganze Reihe von Einsätzen wegen vollgelaufener Keller und Wasserabläufen, die die Menge nicht fassen konnten“, so ein Sprecher.

Die Gewitterfront zog ab etwa 16 Uhr über die Stadt. Auch über die Katwarn-App war eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen herausgegangen, die aktuell noch einmal bis 18 Uhr verlängert wurde.

Schwerpunkte der Einsätze waren in Kirchrode, Kleefeld und der Seelhorst. Auf der Bemeroder Straße stand die Straße in der Nähe der Tierärztlichen Hochschule unter Wasser, weil die Gullys überliefen. Wegen des Feuerwehreinsatzes konnte die Buslinie 800 der Üstra die Haltestelle Bünteweg in beiden Richtungen nicht anfahren.

Leuenhagen & Paris überflutet

Auch auf der Lister Meile mussten die Rettungskräfte anrücken. Hier standen Laden und Lager der Buchhandlung Leuenhagen & Paris teilweise unter Wasser. Dank schneller Hilfe von Mitarbeitern und der Familie sei aber alles schnell wieder trocken geworden, meldete der Inhaber über Instagram. Auch auf Teilen der Schulenburger Landstraße war die Fahrbahn überspült.

