Hannover: Hausbesitzer scheitert mit Klage gegen Mehrfamilienhäuser

Hannover

Eigentümer eines Einfamilienhauses im Gilde-Carré sind mit ihrem Eilantrag gegen den Bau von fünf Wohnhäusern in ihrer Nachbarschaft gescheitert. „Das Vorhaben ist gegenüber den Antragsstellern (die Kläger, d. Red.) nicht rücksichtslos“, entschied die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts am Freitag.

Das Gelände zwischen Gartenallee, Eleonorenstraße und Minister-Stüve-Straße (Linden-Nord) wird derzeit noch von der Hannoverschen Volksbank genützt. Geplant sind dort fünf Mehrfamilienhäuser mit fünf bis sechs Geschossen plus Dachgeschoss. Die Höhe der Häuser liegt zwischen 17,3 und 22 Metern.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eilantrag richtete sich gegen vermeintlich formelle Fehler des Bauverfahrens. So bemängelten die Kläger, dass es kein Bauleitplanverfahren seitens der Stadt Hannover gegeben habe. Außerdem würde das Neubauprojekt das Nachbargrundstück verschatten und in der Wohnanlage Gilde-Carré seien die Häuser viel niedriger.

Das Gericht sah es anders. Die Richter konnten weder eine Verschattung noch eine „erdrückende Wirkung“ der neuen Häuser erkennen. Besonders interessant ist die Rechtsauffassung der Richter in einem Punkt: In städtischen Bereichen müsse man mit einer Nutzung solchen Flächen rechnen. Heißt im Klartext: Also auch etwaige Nachteile in einem bestimmten Maße akzeptieren.

Von Thomas Nagel