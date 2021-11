Hannover

Die Hausarztpraxen sind im Booster-Stress. Nicht nur in der Stadt, sondern auch in ländlichen Gebieten. „Bei uns steht das Telefon nicht still“, berichtet Dr. Carsten Rädisch aus Barsinghausen am Montag. „Die Nachfrage ist heute noch größer als in der vergangenen Woche.“

Bis zum Mittag habe es bereits 40 Anfragen gegeben. Nicht nur aus der Umgebung, sogar aus Hannover rufen Menschen wegen einer Boosterimpfung an, die vermutlich bei den großen Praxen in der Stadt telefonisch kaum durchgekommen sind.

Was eigentlich ein gutes Zeichen für die Impfbereitschaft sein könnte. Ist es aber nicht. Denn die meisten Anrufe geschehen aus Verunsicherung, nachdem Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von einer Rationierung des Biontech-Impfstoffes gesprochen hat. Moderna sei zwar genau so wirksam, betont Rädisch, aber die Menschen wollten halt Biontech. „Diese Ankündigung wirft alles über den Haufen.“

Alle sind mit ihren Kräften durch

Folge: Die Patienten wollen aufgeklärt werden, über die Vor- und Nachteile von Moderna gegenüber Biontech. Das kostet Zeit. Viel Zeit. „Das können wir gar nicht leisten“, betont der Hausarzt. „Wir sind alle durch mit unseren Kräften.“

Schon jetzt bekommt der Mediziner die Auswirkungen zu spüren. Von den bestellten sieben Biontech-Dosen – ausreichend für bis zu 49 Impfungen – würde er wohl nur fünf erhalten, wie ihm die Apotheke mitteilte. „Ich müsste jetzt schon Termine absagen, wenn ich nicht noch Reserven hätte.“ Die stammen aus einer ursprünglich für den Sonnabend geplanten Impfaktion, die dann aber doch nicht stattfand.

Die Rationierung sei „typisch Spahn“, schimpft Rädisch. „Ein Leerlauf mit Ansage. Eine Oberfrechheit.“ Vor allem auch, weil es so kurzfristig kam. Und das gerade in einer Zeit, in der die Motivation, sich impfen zu lassen, ohnehin gefährdet sei. „Es geht doch um Vertrauen, um Akzeptanz. Und das wird dadurch wieder aufs Spiel gesetzt.“ Moderna könnte seiner Ansicht nach doch in Impfzentren und bei den mobilen Teams eingesetzt, den Praxen aber weiterhin ausreichend Biontech-Impfstoff zur Verfügung gestellt werden.

Biontech-Termine bis in den Januar vergeben

Probleme wie Rädisch hat auch Hausärztin Isabel Freier aus Laatzen. „Wir haben bis in den Januar ganz viele Termine vergeben, alle mit Biontech. Die Rationierung wäre für uns eine Katastrophe.“ Denn schließlich könne man die Patienten nicht erst beim Impftermin darüber informieren, dass sie Moderna nehmen müssten. „Das müssen wir also vorher telefonisch klären.“ Was das gesamte Team zeitlich belaste. Aktuell würde sie pro Woche 30 bis 120 Impfungen verabreichen.

Aber beim Umstieg auf Moderna kommen ein weiteres Problem hinzu: Während eine Biontech-Dosis in jedem Fall für sechs bis sieben Impfungen reiche, wären das bei Moderna bis zu zehn Erstimpfungen, bei Boostern sogar bis zu 20. „Wir müssen also ganz anders planen. Hinzu kommt, dass Moderna nicht für die unter 30-Jährigen geeignet ist.“ Doch gerade jetzt würden sich viele Jugendliche und junge Pflegekräfte impfen lassen wollen. „Wir müssen jeden Einzelnen neu überzeugen. Das ist logistisch nicht hinzukriegen.“

Aktuell kämen auch immer mehr 12- bis 17-Jährige zur Erstimpfung. Das bedeute zusätzliche Erstgespräche meist zusammen mit den Eltern. „Das kostet alles Zeit“, betont Freier. Und deutet an, sollte sie gezwungen sein, auf Moderna umzusteigen, aus der Impfkampagne auszusteigen.

CDU in der Region will Impfungen in Apotheken

Die Arztpraxen entlasten könnte ein Vorschlag der CDU-Regionsfraktion: Sie fordert, Coronaimpfungen auch in Apotheken durchzuführen. Die Region Hannover könnte dabei eine Vorreiterrolle spielen. „Mit Impfungen in Apotheken können in kurzer Zeit viele Bürgerinnen und Bürger geimpft werden“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek. “Wenn es rechtlich möglich ist, sollten wir sofort die Planungen dafür starten.“

