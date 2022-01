Hannover

Sie impfen gegen die Zeit – und manchmal auch gegen den Widerstand oder die Fehler – von „oben“: „Wir Hausärzte müssen schon das Chaos der Politik ausbaden“, sagt Hausarzt Ger Kretschmer aus der List. Möglicherweise sind es noch die Nachwirkungen des in der Gesundheitsbranche nicht mehr wohlgelittenem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Denn wer wie Kretschmer Extra-Impftermine einplant, musste bisher mit allem rechnen.

„Wir haben das Problem, dass wir nicht sicher planen können. Wenn wir eine Impfaktion haben, dann muss ich wissen, was ich an Impfstoffen bekomme.“ Bereits im November machte er an Sonnabenden Impftermine. „Es hieß, wir kriegen Biontech, dann hat Herr Spahn entschieden, es gebe zu viel Moderna, alles muss raus, das geht an die Hausärzte. Wir hatten mehr als 1000 vorgebuchte Termine, natürlich auf Biontech.“

Moderna besser gegen Omikron?

Den Stress um den vermeintlich besseren Impfstoff hätten vor allem „unsere Damen mal wieder ausbaden müssen. Es war schwer genug, 1000 Leute anzurufen, um sie zum Impfen zu bringen“. Alle im Alter über 30 Jahren anrufen, um ihnen zu sagen, dass statt Biontech Moderna verimpft werden würde, sei gar nicht machbar gewesen. Die Diskussionen hatten die ohnehin schon überlasteten medizinischen Fachkräfte (MTA). Dabei weiß der Arzt: „Die Impfstoffe sind gleichwertig, Moderna ist möglicherweise sogar die bessere Alternative gegen Omikron.“

„Es muss halt gemacht werden“

Das zweite Problem: „Wenn wir größere Impfaktionen planen, wissen wir nicht, ob wir das Vakzin auch bekommen.“ Impfstofflieferungen kämen immer Montagabends, „die Woche davor müssen wir in den Apotheken bestellen und erfahren dann donnerstags, was wir wirklich bekommen“. Trotz allem: Kretschmer nimmt seine Verantwortung als Mediziner sehr ernst und opfert wie seine Angestellten Freizeit für die Impfkampagne. „Es muss halt gemacht werden und es ist eine ureigene Aufgabe der Hausärzte zu impfen.“ Mittlerweile hat er auch genug Vorräte, um die Menschen zu versorgen – und dies sogar sonnabends. „Wir bieten ab 8. Januar vier Impfsamstage von 8.30 bis 16 Uhr, in unserer Praxis auf zwei Etagen können bis zu vier Impflinien fahren.“ Das könnte auf 400 bis 500 Impfungen pro Sonnabend hinauslaufen, „jeder kann kommen“.

„Kinder können nichts dafür, wenn die Eltern Impfgegner sind“

Er würde sich wünschen, dass mehr Menschen die Einsicht bekämen, dass die Impfungen der Weg aus der Pandemie-Krise sind. Wie schaut er als engagierte Mediziner auf die Impfgegner? „Das macht einen letztlich traurig, weniger um die, die demonstrieren und hinterher möglicherweise dann krank werden.“ Leid tun ihm deren Kinder, diese könnten nichts dafür, „wenn sie Impfgegner als Eltern haben“. Den sozialen Druck etwa in den Schulen müssten dann die Jungen und Mädchen ertragen.

Kretschmer bedrückt auch der ständige Druck, dem seine Mitarbeiterinnen ausgesetzt sind. „Das Personal in den Praxen, unsere Medizinischen Fachangestellten, stehen seit Beginn der Pandemie durchgehend unter hoher Arbeitsbelastung, dies trotz hohem persönlichen Einsatz und Engagement. Aber die Wertschätzung ist mangelhaft.“ Krankenpflegerinnen und Pflegekräfte in Altenheimen, „die zurecht hoch geschätzt werden“, bekämen staatliche Boni, die MFA nicht. Er sagt auch: „Wenn unsere MFA sagen, sie haben keinen Bock mehr, dann haben die Kliniken noch viel größere Probleme, denn wir halten ihnen den Rücken frei.“ Positiv getestete Patienten würden jeden Tag nach Checklisten telefonisch abgefragt, wie es ihnen gehe. „Im Umkehrschluss heißt das, dass ich das nicht mehr mache, wenn ich kein Personal habe. Wenn es den Patienten dann etwas schlechter geht, schicke ich die in die Klinik. Dann bricht das System zusammen.“

Engagiert und oft überlastet: Dr. Ger Kretschmer vom Hausarzt Zentrum List bietet Impftage an, Fatema Ghazi (31, von links), Feyza Bal (17) und Angelika Mik (26) halten den Laden am laufen. Quelle: Nancy Heusel

Druck käme aber auch von Patienten. „Wir sind natürlich zur Zeit schlecht telefonisch erreichbar, weil wir ein hohes Patientenaufkommen haben.“ Dann gebe es Beschwerden, „dass man uns telefonisch nicht erreichen kann.“ Zu einer gewissen „Vollkaskomentalität der Bürger“ gehöre, dass manche Patienten Mitarbeiterinnen gegenüber verbal übergriffig würden. „Die müssen sich Beschimpfungen anhören. Die Leute sind zunehmend schlechter und aggressiver drauf, explodieren schneller und haben wenig Verständnis für die Situation. Der Egoismus wird deutlich.“

Medizinstudierende helfen bei Personalmangel

Vielleicht einer der Gründe, warum auch Kretschmer eineinhalb unbesetzte Stellen hat – wie viele andere Hausarztpraxen auch. „Wir stocken mit Medizinstudierenden auf, ein Glück, dass die viele Onlinevorlesungen haben und es eine Option ist. Aber wenn wir die nicht hätten, hätten wir ein Problem, dass wir nicht mehr voll versorgen könnten“.

Versorgt werden jetzt alle mit Impfstoff, wer an den Sonnabenden im Januar kommen möchte: Hausarzt Zentrum List, Jakobistraße 46, entweder anmelden über die Homepage www.hausarzt-zentrum-list.de oder zu den angegebenen Zeiten vorbeikommen. „Im Zweifel werden wir alle wegimpfen“, ist Ger Kretschmer ganz positiv gestimmt.

Von Petra Rückerl