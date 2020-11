Hannover

Hat die Polizei den Brandstifter aus der Südstadt geschnappt? Ein Polizeisprecher bestätigte am Sonnabend die Festnahme eines 60 Jahre alten Mannes, der dem gesuchten Feuerteufel ähnlich sieht. Der Mann hatte sich in der Nähe eines Feuers aufgehalten, das im leerstehenden Gebäudeteil einer Pension an der Küsterstraße im Stadtteil Döhren ausgebrochen war. Aufgefallen war der Mann, weil die Polizei seit einiger Zeit im Bereich Südstadt und Döhren verstärkt Streife fährt. In den Stadtteilen kam es seit August vermehrt zu Brandstiftungen.

Der Feueralarm wurde kurz vor 15 Uhr ausgelöst, den Brand konnte die alarmierte Feuerwehr zeitnah löschen. Sie war mit insgesamt neun Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten im Einsatz. Ob es Brandstiftung war oder nicht, stand am Sonnabend noch nicht fest. Die Polizei zeigte sich aber vorsichtig optimistisch, dass der festgenommene 60-Jährige das Feuer gelegt hat und er darüber hinaus der gesuchte Feuerteufel ist – Brandzeit am Nachmittag und Örtlichkeit sprächen unter anderem dafür. Und: Die Polizei hatte den Mann direkt am Haus festgenommen, hat die NP erfahren. Weitere Informationen will die Polizei möglicherweise am Sonntag geben.

Gesucht: Der jetzt Festgenommene soll dem Man auf dem Phantombild ähnlich sehen. Quelle: Polizei

Brandserie startete am 12. August in einer Tiefgarage

Sollte der Tatverdächtige tatsächlich der Brandstifter sein, wäre damit eine Serie von dann 19 Bränden beendet. Den vermeintlich letzten, der auf das Konto des 60-Jährigen geht, gab es am Montag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Hildesheimer Straße in der Südstadt. Gestartet hatte die Serie am Abend des 12. August ebenfalls in der Südstadt – ein Auto in einer Tiefgarage an der Hildesheimer Straße war damals in Flammen aufgegangen. Tatorte waren jeweils die Südstadt, Döhren und Waldhausen. Vor allem auf Oldtimer in Tiefgaragen, Kinderwagen, Kleidung und Fahrradanhängern in Treppenhäusern hatte es der Täter abgesehen. Seit Mitte November sucht die Polizei den Feuerteufel mit einem Phantombild, das einen etwa 60 Jahre alten Mann zeigt. Das Bild wurde nach Zeugenhinweisen aus dem Oktober angefertigt.

Von Andreas Voigt