Hat das Silvesterfeuerwerk in Hannover noch Zukunft?

Böller, Raketen, Verbundbatterien: Ab diesen Sonnabend darf bundesweit wieder Silvesterfeuerwerk verkauft werden. Doch die Kritik an der traditionellen Silvesterknallerei mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutz wird immer lauter und nun von der Forderung der Grünen Jugend Hannover, das Böllerverbot in der City auf das ganze Stadtgebiet auszuweiten (NP berichtete), weiter angeheizt. Doch wie kommen immer schärfere Verbotsforderungen bei denen an, die mit Raketen ihr Geld verdienen?

„Es ist traurig, dass es nicht mehr ohne Verbote geht“

Guido Wolff-Rohr ist Chef von Rohr-Feuerwerke in Brelingen (Wedemark). Mehrere Jahre hat seine Firma das große Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor ausgerichtet. In diesem Jahr nicht mehr, ein anderer Anbieter hat den Zuschlag bekommen. Auch wenn Raketen und Böller sein Geschäft sind, hat sich Wolff-Rohr einen kritischen Blick darauf bewahrt. „Ich finde Silvesterknallen hat in Innenstädten, so wie am Kröpcke, nichts zu suchen. Ich würde nie auf die Idee kommen, dort eine Rakete zu zünden“, sagt Wolff-Rohr. Er habe daher Verständnis für die Verbotszone in Hannover. „Auch wenn es traurig ist, dass es scheinbar nicht mehr ohne Verbote geht. Wenn jeder seinen gesunden Verstand einschalten würde und verantwortungsbewusst knallt, ginge es auch so.“

„Noch nie eine wirkliche Feinstaubmessung durchgeführt“

Doch sein Verständnis hört auf, wenn es um Feinstaubwerte und Feuerwerk geht. „Die Kritik der Deutschen Umwelthilfe und des Umweltbundesamts sind zum Teil überzogen“, findet Guido Wolff-Rohr, eine Meinung, die auch vom Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) geteilt wird. „Es wurde noch nie eine wirkliche Feinstaubmessung gemacht. Alle veröffentlichten Werte beruhen auf Schätzungen und Hochrechnungen. Stattdessen werden wir zum Buhmann gemacht und das sorgt bei uns natürlich auch für Zukunftssorgen. Schon heute finden immer weniger Feuerwerke statt.“ Um Fakten zu schaffen, lässt der VPI derzeit eine echte Feinstaubmessung durchführen, um erstmalig die tatsächlichen Feinstaubwerte von Feuerwerk zu erkunden.

Kann ein Feuerwerk wirklich „grün“ sein?

Zudem forsche der Verband stetig daran, die Feuerwerksprodukte noch umweltverträglicher zu machen. Wolff-Rohr: „Auch wenn wir bei der Diskussion um Feinstaub anderer Meinung sind als die Umweltbehörden, ist für uns der Umweltaspekt dennoch immer gegenwärtig. Das fängt schon bei den Verpackungen an, wo zunehmend auf Plastik verzichtet wird, aber auch sonst wird darauf geachtet, so wenige Rückstände wie möglich zu haben.“ Aber ganz „grün“ könne ein Feuerwerk nie sein. „Aber will man deshalb auf diese Tradition verzichten?“

So reagiert der Einzelhandel

Im Einzelhandel deuten einige Zeichen genau daraufhin: So hat die Baumarktkette Hornbach angekündigt, in diesem Jahr letztmalig Feuerwerk zu verkaufen. Für dieses Jahr sei es zu spät gewesen, da die Ware bereits geliefert war, heiß es. Einige Kaufleute bei Rewe und Edeka verzichten hingegen schon in diesem Jahr auf das Geschäft mit Silvesterböllern. In Hannover bislang nicht.

Verbotszonen in der Innenstadt Wie schon zum vergangenen Jahreswechsel gibt es in Hannovers City auch in diesem Jahr eine Verbotszone für Böller. Der Bereich erstreckt sich vom Opernplatz über Kröpcke bis zum Steintor sowie vom Raschplatz bis zum Platz der Weltausstellung. Vom 31. Dezember ab 20 Uhr bis drei Uhr am 1. Januar dürfen dort weder Feuerwerksprodukte der Kategorien F 2, F 3 und F4 geführt noch gezündet werden. Polizei und Stadt hatten sich für die Verbotszone entschieden, nachdem es in diesen Bereichen in der Vergangenheit an Silvester immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen war. Auch in anderen deutschen Städten gibt es Böllervebote, etwa am Hamburger Jungfernstieg, oder in Teilen von München, Stuttgart, Köln, Göttingen und Braunschweig. Darüber hinaus ist Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder-, Altersheimen und brandempfindlichen Gebäuden verboten.

Von Britta Lüers