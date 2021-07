Hannover: Hat Manager 1,25 Millionen Euro an Steuern hinterzogen?

Hannover

Hans Schneidereit (66, Name geändert) ist promovierter Jurist. Allein deshalb ist es ungewöhnlich, dass er auf Anklagebank der 2. Großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hildesheims sitzt. Er sitzt dort aber nicht als Jurist, sondern als erfolgreicher Manager. Er soll 1,25 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben.

Das Verfahren läuft seit 2012. Und selbst Steuerstrafrechtler sagen, die Materie sei so kompliziert, dass es Stunden brauchen würde, um sie einem Laien zu erklären. Zum Prozessauftakt verliest Anwalt Michael Weber-Blank eine 17-seitige Erklärung (sie umfasst zudem 45 Seiten an Anhängen). Fazit der Erklärung: Die Unternehmensanteile waren nicht Bestandteil der Bezahlung des Managers und deshalb nicht steuerpflichtig.

Gewinn dem Finanzamt Hannover gemeldet

Schneidereit arbeitete für einen Kabelanbieter. Er sei verantwortlich für die TV-Digitalisierung gewesen, sagt sein Anwalt. Ohne internetfähige Fernseher sei die Nutzung von Streamingdiensten wie Netflix heute nicht denkbar. Im Jahr 2010 machte er mit 500 Aktien seiner Firma einen enormen Gewinn.

„Das habe ich dem Finanzamt Hannover mitgeteilt“, heißt es in der Erklärung. Der Angeklagte sei der Meinung gewesen, seiner Mitteilungspflicht genüge getan zu haben, heißt es weiter. Eine Steuerpflicht habe er nicht gesehen. Der Anwalt des Managers nennt ein Musterverfahren vor dem Finanzgericht Köln, das in dieser Rechtsfrage zugunsten der Manager ausgegangen sei.

Eine weitere Erklärung, warum keine Versteuerung erfolgte, lautet: sehr hohe Arbeitsbelastung. Zu dieser Zeit sei er wegen größerer Umwälzungen im Unternehmen sehr stark belastet gewesen, meint der Angeklagte. Es ist die Rede von 13 bis 14 Arbeitsstunden am Tag. Aber in der Erklärung des Anwalts wird auch selbstkritisch reflektiert: „Mir kann man vorwerfen, nicht stärker geprüft zu haben.“

Aber reicht das für eine Verurteilung? Hans Schneidereit hat die Summe von 1,25 Millionen Euro an das Finanzamt überwiesen. Das Verfahren dauert nun schon seit neun Jahren an. Auch das ist ein Beleg, wie komplex die Materie ist. Und der Manager hat wegen der Ermittlungen erhebliche Nachteile in Kauf nehmen müssen. Wegen des anhängigen Verfahrens habe er keine Aufsichtsratsposten übernehmen können. Und seine Familie habe erheblich unter dem Verfahren gelitten, bis hin zu beruflichen Auswirkungen für die Ehefrau.

Von Thomas Nagel