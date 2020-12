Hannover

Der infizierte Passagier und zwei Familienmitglieder, die am Sonntagabend mit der British Airways Maschine BA 978 aus London kamen, durften den Flughafen Hannover inzwischen wieder verlassen. Wie Regionspräsident Hauke Jagau bei einer Pressekonferenz am Montag mitteilte, wurde die Familie noch in der Nacht zu Montag mit einem Quarantäne-Transport in ihre Wohnung gebracht und dort isoliert.

Ob der betroffene Fluggast sich mit der neuen, besonders ansteckenden Variante des Coronavirus infiziert habe, steht unterdessen noch nicht fest. Weitere Labortests sollen dies nun klären. „Die Differenzierung kann nur das Referenzzentrum in Berlin vornehmen", sagte Marlene Graf, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover: „Wir haben dazu bereits den zuständigen Professor Drosten angesprochen. Er bekommt jetzt das Material vom Labor zugeschickt und wird die Frage zügig beantworten." Das Institut von Christian Drosten an der Berliner Charité ist für Spezialuntersuchungen zum Coronavirus zuständig.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

64 Passagiere waren an Bord der England-Maschine

Insgesamt waren 64 Passagiere an Bord der Maschine, Männer, Frauen sowie Kinder. Zunächst war die Region Hannover von 63 Fluggästen ausgegangen. Das Flugzeug war nach Angaben der Region planmäßig gegen 18.55 Uhr in Langenhagen gelandet, kurz vor Inkrafttreten des Einreise-Verbots aufgrund der neuartigen Coronavirus-Variante. Eine schnelle Reaktion sei daher erforderlich gewesen, so Jagau: „Unser oberstes Ziel war es zu verhindern, dass die neue Virusart unbemerkt nach Niedersachsen einzieht.“

„Ausbreitung in Niedersachsen nicht zu verhindern gewesen“

Die Infektionsschutzbehörde entschied, alle 63 Passagiere aus Großbritannien noch am Flughafen Hannover mit PCR-Tests auf das Coronavirus zu testen. Eine Frau hatte zuvor beschlossen, mit derselben British-Airways-Maschine samt Besatzung direkt zurück nach London zu fliegen. „Da nicht alle Passagiere in der Region Hannover wohnen, von hier aus hätten weiterreisen müssen und damit im Falle einer Infektion ein Risiko für die Bevölkerung dargestellt hätten, wollten wir mit den sofortigen Tests auf Nummer sicher gehen“, begründete der Regionspräsident die Maßnahme. Niemand wisse derzeit viel über die Mutation des Virus, Vorsicht sei daher geboten, so Jagau: „Und eine Weiterreise der Passagiere ohne vorherige Tests wäre ein nicht tragbares Risiko gewesen. Wenn zum Beispiel 15 Fluggäste das Virus gehabt hätten, wäre eine Ausbreitung in Niedersachsen nicht mehr zu verhindern gewesen.“

Fluggäste mussten auf Testergebnis in Terminal D warten

Die Männer, Frauen und Kinder wurden im Terminal D untergebracht, dort mussten sie bis zum Morgen ausharren, Feldbetten wurden provisorisch aufgebaut. Es herrsche „große Vernunft“, die Reisenden zeigten „ziemlich viel Verständnis für die Maßnahmen“, betonte ein Sprecher der Bundespolizei. Kritik, die Menschen seien in der Halle zusammengepfercht worden, wies die Region zurück. Graf: „Die Halle ist sehr sehr groß und sehr hoch. Die Abstände dort wurden eingehalten, alle haben Mundschutz getragen.“ Und Regionspräsident Jagau fügte hinzu: „Diese Personen haben sich vorher alle freiwillig in ein Flugzeug gesetzt, wo die Abstände wesentlich geringer sind. Wer in diesen Zeiten reist, der muss sich darauf einstellen, dass es auch mal etwas schwieriger sein kann.“

Das Terminal D wird nach Angaben einer Flughafensprecherin normalerweise nur als Ausweichort bei Umbauarbeiten eines anderen Terminals oder für die Ankunft von Flüchtlingen genutzt –und ist für den Publikumsverkehr ohnehin gesperrt. Das Gebäude, das etwa so groß wie ein Fußballplatz ist, liegt rund 100 Meter entfernt von den anderen größeren Terminals. Es werde geprüft, wie die Halle nun gereinigt werden soll, sagte die Sprecherin. Dafür werde man sich bei Firmen, die sich auf professionelle Desinfektion spezialisiert haben, informieren.

Ist die Corona-Mutation schon längst in Niedersachsen ?

Gegen 7 Uhr lagen schließlich alle Testergebnisse der Reisenden vor, darunter auch der positive Coronafall. Jagau betont: „Wir wissen, dass das eine erhebliche Beeinträchtigung für die Reisenden war. Wir haben das nicht gerne gemacht, aber es war das mildeste Mittel zu verhindern, dieses neue Virus hier nicht zu bekommen. Aber wir wissen natürlich nicht, ob das mutierte Virus nicht schon hier ist.“

Alle negativ Getesteten durften im Morgengrauen ihre Reise fortsetzen, doch auch sie müssen nun an ihrem jeweiligen Zielort ebenfalls für zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen hätten sie die Möglichkeit, sich „frei-testen“ zu lassen – bei einem erneut negativen Testergebnis könne die Quarantäne vorzeitig beendet werden. Für alle England-Rückkehrer, die in der Region Hannover leben, ordnet die Region in den nächsten Tagen einen zweiten PCR-Test an, hieß es. Jagau: „Diese Empfehlung geben wir auch an die anderen zuständigen Gesundheitsämter weiter.“

Region macht deutlich: „Lockdown hat noch nichts gebracht“

Zum Abschluss der Pressekonferenz sagte Andreas Kranz, Leiter zentrales öffentliches Gesundheitswesen bei der Region Hannover, mit Blick auf die weiter sehr hohen Infektionsfälle: „Stand jetzt kann man sagen, dass der Lockdown noch nichts gebracht hat, aber das ist auch noch nicht verwunderlich. Bis sich Wirkungen zeigen, braucht es zwei Wochen.“ Erschwerend kommt dieses Mal aber Weihnachten hinzu, so Kranz: „Unser Wunsch ist, dass möglichst viele vorsichtig am Fest sind. Seien Sie vorsichtig, schützen Sie sich und andere.“

Von Britta Lüers