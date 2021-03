Hannover: Hat Flaschenpost seit der Fusion Lieferprobleme?

Hannover

Seit Jahresbeginn hat der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker zwei Getränkelieferanten: Flaschenpost und Durstexpress. Für rund eine Milliarde Euro hat das Unternehmen, zu dem der bisherige Konkurrent Durstexpress gehört, das Startup Flaschenpost aus Münster geschluckt. Künftig sollen beide Anbieter gemeinsam unter dem Namen Flaschenpost firmieren.

Doch am Standort Hannover, wo Flaschenpost Ende 2018 Fuß fasste und schnell seinen Markt vergrößerte, der Oetker-Rivale kam erst ein Jahr später in die Landeshauptstadt, mehren sich seit der Fusion immer häufiger die Stimmen unzufriedener Kunden. Dabei ist das Prinzip, auf dem der Erfolg der Lieferanten fußt, relativ simpel: Über eine App bestellen die Kunden Getränke, diese werden innerhalb von zwei Stunden geliefert. Auch das Schleppen schwerer Wasser- oder Bierkisten entfällt.

Immer wieder Lieferprobleme seit Firmenfusion

Doch das System schwächelt seit Wochen. Melanie G. erlebte es nun gleich zwei Mal hintereinander, dass ihre Vorbestellung gar nicht ankam. Eine Stunde vor der vereinbarten Lieferung erhielt die junge Frau eine Mail, in der Flaschenpost auf einen „kurzfristigen Lieferengpass“ hinweis. „Eine Woche wartete ich auf meine Getränke, denn auch Sofortlieferung war gar nicht mehr möglich“, so G.

Die Wut der Kunden

Auch Stefanie T. wartete am vergangenen Wochenende vergeblich auf ihre Getränkelieferung. „Ich konnte gar nicht bestellen. Drei Tage später kam dann zwar die Lieferung, allerdings nur ein Bruchteil der Getränke. Vor der Fusion der beiden Anbieter gab es überhaupt keine Probleme, da lief alles reibungslos. Jetzt ist es wirklich nervig.“

Unternehmen begründet Probleme mit Corona-Maßnahmen

Auf NP-Anfrage teilt das Unternehmen: „In der aktuellen Corona-Krise sehen wir uns mit einem sehr hohen Bestellaufkommen konfrontiert, gleichzeitig gilt es, während des gesamten Lieferprozesses höchste Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Hygiene und Abstandsregeln einzuhalten.“ Sicherheit stehe an oberster Stelle, auch wenn dies bedeute, dass Lieferzeitfenster temporär ausgeweitet werden müssen. Dennoch gebe man „immer alles, um unser Lieferversprechen von 120 Minuten einhalten zu können“. Die meisten Kunden hätten auch Verständnis für eine solche Situation, so Unternehmenssprecherin Sabine Angelkorte. Man arbeite aber kontinuierlich an einer weiteren Optimierung unserer Prozesse.

Von Britta Lüers