HANNOVER

Eigentlich könnte man die Vorgänge in der Richard-Lattorf-Straße ( Ahlem) als Nachbarschaftsstreit beschreiben. Yasin A. (36) nervte die Familie unter sich immer mit seinem Klopfen auf dem Fußboden. Wenn sich der Familienvater (49) beschwerte, sagte A. nur: „Ich klopfe zurück, ich wehre mich.“

Am Sonntag, 17. Februar 2019, wollte der Angeklagte die Sache auf seine Weise beenden. Laut Anklage verteilte er Brandbeschleuniger in seinem Backofen und stellte ihn an. Dann sei er von seiner Dachgeschosswohnung eine Etage tiefer gegangen und habe Brandbeschleuniger gegen zwei Wohnungstüren gespritzt und entzündet. Die Brandmelder in seiner Wohnung steckte er ins Wasser gefüllte Spülbecken.

400 000 Euro Schaden

Seit Mittwoch steht der Mann nun wegen versuchten Mordes in drei Fällen vor der Schwurgerichtskammer. Der Dachstuhl des Hauses brannte aus. Bis auf eine Zahnarztpraxis ist das Haus noch unbewohnbar; geschätzter Schaden 400 000 Euro.

Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte. Im Laufe der Verhandlung wird ein forensischer Psychiater die Persönlichkeit des Mannes erhellen. Klar ist, nach fast drei Jahren Streitereien stand der Angeklagte vor der Kündigung seiner Wohnung. „Nach der zweiten Abmahnung war er stark verärgert“, sagte die Hauseigentümerin (49). In dem Schreiben sei ihm die Kündigung angedroht worden. Das war etwa vier Wochen vor dem Feuer.

Seniorin über Drehleiter gerettet

Unmittelbar vor dem Brand sollte eine Unterschriftenliste gegen den Angeklagten herumgehen. Eine Nachbarin (85), deren Wohnungstür angesteckt wurde, meinte, dass der A. nicht in die Hausgemeinschaft passe. Er habe sich immer abgekapselt. Sie nannte ihn wohl „Butzelmann“, auch wenn sie sich im Gericht nicht daran erinnern wollte. Die Seniorin musste über eine Drehleiter vom Balkon gerettet werden.

Doch der Streit entzündete sich immer wieder zwischen einer Familie aus der Ukraine und dem Angeklagten. „Es war immer Terror, Terror, Terror“, erzählte die Mutter (49). Pflegte Yasin A. eine heimliche Leidenschaft für die attraktive Frau? Ihre Tochter (15) berichtete, dass er seiner Mutter persönliche Fragen stellte. Ihr Sohn (22) erzählte, dass der Angeklagte immer Treffen im Treppenhaus mit seiner Mutter arrangiert habe. Die Eltern retteten ihre Kinder aus dem brennenden Haus. Allerdings war der Brandbeschleuniger nach kurzer Zeit verpufft.

Feuer trennt die Familie

Aus den Aussagen der Nachbarn klingt heraus, Yasin A. war ein einsamer Mann. Nie hatte er Besuch, nie führte er ein unverfängliches, lockeres Gespräch, wie es unter Nachbarn üblich ist. Meistens hockte er in seiner kleinen Dachgeschosswohnung und klopfte auf den Boden. Wenige Tage vor der Brandstiftung schüttete er seinen Nachbarn Öl auf den Balkon, natürlich als der Familienvater unter ihm stand.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Doch die Folgen des Feuers sind auch so schlimm genug. „Unser Leben ist ruiniert“, sagt der Familienvater. Da die Familie nicht versichert war, kommt keiner für den zerstörten Hausstand auf. Die Eheleute leben seit Februar in ihrem Gartenhaus. Die Tochter ist bei der Oma untergekommen, der Sohn lebt bei Freunden.

Von Thomas Nagel