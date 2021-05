Hannover, Harz und hoher Norden: Gastwirte und Gäste verunsichert

Hannover

Auf Lockerungen der Corona-Verordnung haben Gastro- und Tourismusunternehmen lange gewartet. Für Montag hat sie die Landesregierung angekündigt – und im Harz und an der Nordsee, aber auch in Hannover laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dabei sind noch viele wichtige Fragen offen.

Die konkreten Schritte der Landesregierung lobt Kirsten Jordan, Geschäftsführerin des Dehoga-Verbandes Hannover. In Kreisen und Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 soll Tourismus möglich sein – zunächst nur für niedersächsische Gäste. Auch die Außengastronomie darf dann wieder starten. Pünktlich zu zwei langen Wochenenden – Himmelfahrt und Pfingsten.

„Es herrscht einerseits Aufbruchstimmung. Auch aufgrund der Wetterprognose rechnet man mit großem Zulauf. Gleichzeitig gibt es aber ganz viele Fragen. Sowohl Mitglieder als auch Gäste rufen derzeit bei uns an“, sagt Jordan. „Was ist etwa, wenn die Gäste auf der Restaurantterrasse sitzen und es zu regnen oder sogar zu hageln anfängt? Einfach reingehen ist nicht möglich.“

Aber auch, wie man Testergebnisse und Impfnachweise fälschungssicher kontrollieren kann, treibe das Gastgewerbe um. Sind Schulungen nötig? „Vieles hängt davon ab, wie die Verordnung konkret ausformuliert sein wird. Da warten wir mit Hochdruck drauf“, so die Dehoga-Geschäftsführerin.

Unsicherheit – in Hannover, Harz oder im hohen Norden

In Hannover hängt zudem vieles von der Entwicklung der Inzidenz ab: Sie lag am Donnerstag erstmals im Jahr 2021 unter der 100er-Marke. Bleibt es dabei, könnten sieben Werktage später – also frühestens am Himmelfahrts-Donnerstag – Außengastronomie, Campingplätze und Co. öffnen. „Doch was ist, wenn sie kurze Zeit später wieder steigt? Dann verdirbt die gerade erst gekaufte Ware ungenutzt“, erklärt Jordan das Dilemma der Branche.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manchen Hotelier dürfte die fast schon spontane Lockerung der Landesregierung ab dem 10. Mai sogar überfordern: „Das war eine relativ schnelle Nummer der Landesregierung“, sagt Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband. „Gerade größere Hotels werden so schnell nicht öffnen können.“ Verpflegung muss vorbestellt werden. „Und wenn alle Hoteliers ihren Betrieb hochfahren, dann haben die Lieferanten sicherlich Probleme, pünktlich zu liefern“, schätzt sie.

Wichtig sei für sie auch die Frage der Testungen. Vor der Anreise und dann täglich sollen die bei Hotel- und Pensionsgästen anstehen. „In Orten, wo Testzentren stehen, ist das weniger ein Problem. Das ist im Oberharz aber nicht überall der Fall und die Wege zum nächsten Zentrum weit.“ Auch die Kontrollen, etwa an Wohnmobilstellplätzen, sind ein Problem. „Die funktionieren teilweise nur über einen Automaten. Wer soll das kontrollieren?“

Braunlage baut schnell noch ein Testzentrum auf

In Braunlage baut man deshalb derzeit ein Testzentrum auf. „Wir hoffen, dass es bis Montag steht“, sagt Katie Humphrys vom Tourismusmarketing Braunlage. Das Telefon läuft auch dort heiß. „Die Gäste haben viele Fragen zur Organisation und warten ab, was die Landesverordnung bringt. Buchungen halten sich noch in Grenzen. “

Das ist auch im hohen Norden so: „Einen großen Ansturm gab es noch nicht“, sagt Thomas Pree von Langeoog-Marketing. „Viele Buchungen liegen bereits aus dem vergangenen Jahr vor. Wir müssen jetzt klären, wer davon überhaupt auf die Insel kommen darf.“ Eine „Anfragen-Welle“ erwartet er erst für die kommende Woche. „Wenn die Verordnung auf dem Markt ist.“

Von Simon Polreich