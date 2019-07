Hannover

Hannover flüchtet vor der Hitze in die Freibäder. Damit die Gäste sich im Wasser vergnügen können, muss das Personal allerdings umso mehr schwitzen. Zwischen streitenden Besuchern, uneinsichtigen Nichtschwimmern, Sonnenbrand und Wespenstichen ist auch der Arbeitstag im Lehrter Freibad alles andere als bezahlte Erholung. Die NP hat sich ein Bild davon gemacht, wie traumhaft der vermeintliche Traumjob Bademeister tatsächlich ist.

Ihr dünnes weißes Cappy bietet nur einen schwachen Schutz vor der prallen Sonne. Trotzdem muss Melanie Hauschild bei 37 Grad einen kühlen Kopf bewahren. Gemeinsam mit Jürgen Niclausen und Azubi Sascha Baier hat sie an diesem Mittwoch Spätschicht im Lehrter Freibad am Hohnhorstweg. Sechs Augen, die rund 1000 Besucher im Blick behalten müssen – die Verantwortung ist groß. „Meist sind wir sogar nur zu zweit, das ist dann schon sehr anstrengend“, sagt Hauschild. Sie ist gelernte Fachangestellte für Bäderbetriebe, die offizielle Bezeichnung für den Job, den der Volksmund gern einfach Bademeister nennt.

Für den medizinischen Ernstfall gut gerüstet: Melanie Hauschild kontrolliert mit Azubi Sascha Baier den Notfallkoffer. Quelle: Frank Wilde

Die Becken sind rappelvoll, auch an der Riesenrutsche herrscht Hochbetrieb. Auf der Wiese tummeln sich etliche Sonnenanbeter, dazwischen wird Fußball gespielt. Hauschild lässt ihren Blick über die Anlage schweifen. Am Rand des Schwimmerbeckens hält sie kurz inne. Zwei Jungen schubsen sich scherzhaft am Beckenrand. Ehe sie eingreifen muss, lassen beide aber schon wieder voneinander ab. Ansonsten hätte es eine Ansage gegeben. Schließlich kann aus dem Spaß schnell ernst werden, wenn ein Kind ins tiefe Wasser fällt. „Wir wissen ja nicht, ob es schwimmen kann“, gibt Hauschild zu bedenken.

Immer weniger Kinder können schwimmen

In 29 Jahren Dienstjahren hat sie einiges erlebt. Eine Entwicklung, die nicht nur ihr Sorgen bereitet: Immer weniger Badegäste können schwimmen. Bundesweit schaffen nur knapp 50 Prozent aller Kinder bis zum Abschluss der vierten Klasse das Jugendschwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer). Ende der 80er-Jahre waren es noch mehr als 90 Prozent. Gleichzeitig nimmt die Sorglosigkeit der Eltern offenbar zu. „Viele liegen auf der Wiese und daddeln auf ihrem Handy, währen ihre Kinder unbeaufsichtigt herumlaufen. Obwohl die nicht schwimmen können, tragen sie nicht einmal Schwimmflügel – das ist einfach nur unverantwortlich“, ärgert sich Hauschild. Sie hat den Eindruck, dass viele Eltern ihre Aufsichtspflicht auf das Personal abwälzen. „Wir sind ja da und passen auf“, kann sie sich den Zynismus nicht verkneifen.

Auch technisch versiert: Melanie Hauschild muss regelmäßig die Chlor- und pH-Werte im Wasser kontrollieren. Quelle: Frank Wilde

Ton der Gäste wird aggressiver

Das Sozialverhalten der Gäste habe sich in ihrer Laufbahn grundlegend verändert – zum negativen. Das fange schon an der Kasse an. Geht es nicht schnell genug voran, werden Angestellte von ungeduldigen Gästen auch schon mal unfreundlich angegangen. Im Bad setzt sich der rüde Ton fort. „Viele reagieren aggressiv auf unsere Anweisungen. Man wird nicht mehr als Respektsperson wahrgenommen. Bei der Hitze eskaliert das dann umso schneller. Ich wurde auch schon bedroht“, sagt Hauschild. Einen Sicherheitsdienst, wie er in anderen Bädern der Region bereits eingesetzt wird, gibt es in Lehrte nicht.

Dabei haben Hauschild und ihre Kollegen schon genug zu tun. Sie sind Aufsichtsperson, Ersthelfer bei Verletzungen, verantwortlich für Filtertechnik und Wasserqualität und Ansprechpartner bei jeglichen Problemen. Die erfahrene Angestellte zählt alltägliche Beispiele auf: „Mein dreijähriges Kind ist weg.“ „Ich habe meine Schlüssel verloren.“ „Der Euro im Spint klemmt.“ Der Kontakt zu Menschen sei das Schöne an ihrem Job. Gäste, die sich für Hilfe am nächsten Tag mit Schokolade bedanken – auch das erlebt sie im Freibad. „Da geht mir dann das Herz auf“, sagt sie mit einem Lächeln.

Bäder plagen Personalsorgen

Trotzdem ist der Beruf den Ruf eines Traumjobs längst los. Rund 2500 ausgebildete Kräfte fehlen bundesweit, es gibt zu wenig Nachwuchs. Auch das Lehrter Bad hat Personalsorgen. Zweimal musste das Schwimmerbecken in dieser Saison schon kurzfristig gesperrt werden, weil Personal für die Aufsicht fehlte. Auf dem Arbeitsmarkt herrsche „Flaute ohne Ende“, schlug Eckhard Otto, Geschäftsführer der Bädergesellschaft im Lehrter Sportausschuss Alarm. Wegen einer Krankheitswelle im Freibad Burgdorf kündigten die Stadtwerke eingeschränkte Öffnungszeiten oder gar ganztägige Schließungen an.

Gleich lässt der Schmerz nach: Dem kleinen Niklas Nagel (9) hat eine Biene in die Hand gestochen. Azubi Sascha Baier sorgt für schnelle Hilfe. Quelle: Frank Wilde

Immerhin: Mit Sascha Baier hat das Bad noch einen Auszubildenden. „Es ist ein sehr vielfältiger Beruf, das gefällt mir“, sagt er – und bekommt prompt den nächsten Einsatz. Eine Biene hat Niklas (9) in die Hand gestochen. Baier holt den elektrischen Stichheiler, schnell ist der größte Schmerz verflogen, Niklas und Mutter Anke sind dankbar. Dabei müssen sich vor den stechenden Insekten nicht nur die Badegäste in Acht nehmen. Nach Badeschluss, am Ende eines langen Arbeitstages, geht die Spätschicht noch die große Wiese ab und sammelt den Müll auf. Neben jeder Menge achtlos weggeworfenem Unrat warten dort auch viele Wespen. Rund zwei Stunden werden Hauschild und ihre Kollegen auch an diesem Abend brauchen, damit am nächsten Morgen wieder alles sauber ist. „Überstunden“, wie Hauschild betont.

Von André Pichiri