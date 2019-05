Hannover

Der frühere Stadtkämmerer Marc Hansmann und jetziger Enercity-Vorstand Marc Hansmann soll neuer Oberbürgermeister von Hannover werden – wenn es nach dem Willen der SPD geht. Hannovers SPD-Chef Alptekin Kirci: „Ich bin sehr gut gestimmt und hochmotiviert.“ Er sei froh, einen so hervorragenden Kandidaten präsentieren zu können. „Als ich Marc gefragt habe, hat er sofort ja gesagt“, so Kirci.

„Mit Marc Hansmann setzt die SPD auf einen erfahrenen Verwaltungsexperten und ausgewiesenen Kenner der Stadt Hannover“, betonte Kirci auf der Pressekonferenz. „Er besitzt das Rüstzeug für eine erfolgreiche Bewerbung für das Amt des Oberbürgermeisters. Ich bin mir sicher, dass die SPD mit ihm einen überzeugenden Kandidaten aufbietet, der die erfolgreiche Arbeit sozialdemokratischer Bürgermeister fortsetzen wird.“

Hansmann freute sich über das entgegengebrachte Vertrauen der Partei. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich für das höchste Amt in der Stadt in Betracht gezogen worden bin und habe keine Sekunde gezögert, zuzusagen. Ich bin stark in Hannover verwurzelt und könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen, an dem meine Tochter aufwächst. Ich habe große Lust darauf, in meiner Heimatstadt die Verwaltung zu leiten“, so Hansmann.

Hansmann war im März 2017 als Vorstandsmitglied zum Energieversorger Enercity gewechselt. Er studierte Volkswirtschaftslehre und Geschichte an den Universitäten Hannover, Bielefeld und Sussex. Von 1997 bis 1999 promovierte er über die Entwicklung der Kommunalfinanzen im 20. Jahrhundert.

Hannovers OB Stefan Schostok hatte in Folge einer Affäre um unzulässige Gehaltszulagen für Spitzenbeamte die Versetzung in den Ruhestand beantragt. Die CDU hat noch keinen Kandidaten für die Neuwahl des Oberbürgermeisters nominiert.

Von NP