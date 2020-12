Hannover

Die Conti hat pünktlich zu diesem Sonntag eine Art Nikolausgeschenk ausgepackt: Die Schutzverkleidung an der neuen Fußgängerbrücke über die Hans-Böckler-Allee wurde entfernt – schneller sogar als erwartet. Denn noch am Freitagabend war Konzernsprecher Sven Klingelhöfer der Meinung, die Hannoveraner würden das komplett entpackte Bauwerk erst am frühen Montag bewundern können. Dies ist aber schon seit Sonntagvormittag möglich.

Die Konstruktion aus Glas und Stahl verbindet die beiden Gebäudeteile der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm. Eine bautechnische Herausforderung, da die Fußgängerbrücke mit ihren 71 Metern Spannweite frei über der Straße schwebt, ohne Stützpfeiler.

Vollsperrung noch bis Montagfrüh

Wie schon im Mai und August, als die jeweils 130 Tonnen schweren und 35 Meter langen einzelnen Rahmenteile beziehungsweise die Fassadenteile in 8,70 Metern Höhe montiert wurden, musste auch für den Abbau der anschließend angebrachten Schutzverkleidung die unter der Brücke verlaufende Hans-Böckler-Straße zwischen der Clausewitzstraße und Messeschnellweg in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung begann am Sonnabend um 21 Uhr und wird noch voraussichtlich bis Montagfrüh, 5 Uhr, andauern. Denn auch wenn die gläserne Fassadenverkleidung bereits zu sehen ist, sind doch noch umfangreiche Restarbeiten zu erledigen.

Üstra-Linien 4 und 5 nur bis Freundallee

Dazu zählt auch die Entfernung von Gerüstunterbauteilen und das Schließen von Montagelöchern über den Gleisen der Stadtbahn. Deshalb müssen auch die Linien 4 und 5 ab Sonntagabend, 21 Uhr, vor dem Abschnitt stoppen. Sie fahren bis Betriebsschluss nur zwischen den Endpunkten Garbsen beziehungsweise Stöcken und der Haltestelle „Freundallee“. Von dort aus richtet die Üstra einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. An den Endpunkten starten diese Busse in Richtung Innenstadt dann etwas früher als zu den bekannten Abfahrtszeiten: Am Endpunkt „ Anderten“ sieben, am Endpunkt „Roderbruch“ neun Minuten. Entsprechend verschieben sich auch die Abfahrtzeiten der Busse an den anderen Haltestellen.

Der Autoverkehr wird über den Braunschweiger Platz, Bischofsholer Damm und Messeschnellweg zur Pferdeturmkreuzung umgeleitet, in der Gegenrichtung entsprechend. Die Strecke ist gut ausgeschildert, wie auch die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer, die nördlich der Bahntrasse über Clausewitzstraße und Stadtparkweg zur Kleestraße führt.

Die gesamte Konzernzentrale soll Ende kommenden Jahres fertig sein. Kosten: rund 200 Millionen Euro.

Von Andreas Krasselt