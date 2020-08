Hannover

Nächste Bauphase für die neue Zentrale der Continental AG – nächste Sperrung der Hans-Böckler-Allee: Ab Freitag (14. August), 21 Uhr, ist nach einer Mitteilung der Stadt die Allee zwischen Messeschnellweg/Pferdeturm und Clausewitzstraße am gesamten Wochenende in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke verläuft über die ansonsten am Wochenende für den Kfz-Verkehr geschlossenen Waldchaussee.

Die am Freitagabend beginnende Sperrung endet voraussichtlich am Montag (17. August) gegen 5 Uhr. Der Stadtbahnverkehr der Üstra-Linien 4, 5 und 11 dagegen ist nicht beeinträchtigt. Auch der Fuß- und Radverkehr wird wie bisher über den nördlichen Geh- und Radweg geführt.

Anzeige

Mehrere Umleitungsstrecken

Die Umleitung für den Straßenverkehr stadtauswärts führt von der Marienstraße über den Braunschweiger Platz, Bischofsholer Damm und Messeschnellweg bis Pferdeturmkreuzung. Für Kraftfahrzeuge stadteinwärts verläuft die Umleitung aus Richtung Celle kommend über den Weidetorkreisel, die für die Dauer der Sperrung geöffnete Waldchaussee und die Fritz-Behrens-Allee. Aus Richtung Messe wird der Verkehr über die Anschlussstelle Bischofshol und den Bischofsholer Damm umgeleitet.

Weitere NP+ Artikel

Der Weg von der Innenstadt in den Stadtteil Kleefeld und umgekehrt führt über den Bischofsholer Damm und den Messeschnellweg. Weil auf dem Messeschnellweg die Anschlussstelle Pferdeturm aus Richtung Celle voll gesperrt wird, ist dort auch das Linksabbiegen nach Kleefeld nicht möglich. Hierfür ist eine Umleitung über den Weidetorkreisel und die Karl-Wiechert-Allee eingerichtet.

Die vorhandene Sperrung der Auffahrt zum Messeschnellweg Richtung Süden wird für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Danach bleibt sie bis voraussichtlich 28. August bestehen. Grund sind Arbeiten für eine Erweiterung der Auffahrt.

Von mlg