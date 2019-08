Hannover

Kurz, nachdem die 85-Jährige den Unbekannten in ihre Wohnung in der Kriegerstraße (List) gelassen hatte, kam ihr die Situation unheimlich vor. Wollte er womöglich an ihre Wertsachen? Sie schrie nach Hilfe.

Offensichtlich hatte sie die richtige Ahnung: Der Mann, der sich als Handwerker ausgegeben hatte, der nur ihre Heizung überprüfen wollte, schubste die Seniorin ins Schlafzimmer und verdrehte ihren Arm. Daraufhin schrie die alte Dame noch lauter, der Mann flüchtete ohne Beute aus der Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Die 85-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 7.45 Uhr, der mutmaßliche Räuber trug eine Jeanshose und ist mittelblond. Wer um diese Uhrzeit verdächtige Beobachtungen an der Kriegerstraße gemacht hat, melde sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der telefonnummer 05117109-5555.

Von Petra Rückerl