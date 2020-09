Hannover: Handwerker vergewaltigt Zuchtstute

Hannover

Ein Sonntagnachmittag, weit weg von der Familie. Zbigniew S. (55) ging in einen Park und vergeht sich an einer Stute. Im Amtsgericht Hannover wurde er dafür zu einer Geldstrafe von 4800 Euro (80 Tagessätze) verurteilt.

Die Verhandlung fand bereits einen Tag nach der widerlichen Tat statt. Im beschleunigten Verfahren meinte der Angeklagte: „Ich kann mich an fast gar nichts erinnern.“ Die Anklage wird da deutlicher: Auf der Laher Wiese in Isernhagen führte er beide Arme vaginal in die Zuchtstute ein. Anschließend ließ er sich die Arme ablecken.

Zbigniew hatte keine Vorstrafen

Zur Tatzeit hatte der Angeklagte etwa 3,2 Promille intus. Die Polizei bemerkte allerdings nur einen leicht schwankenden Gang bei Zbigniew S. Der Schlosser meinte, dass er sonst kaum Alkohol trinke. Das dürfte aber wohl eine Schutzbehauptung sein. Solch hohe Promillewerte erreichen nur echte Alkoholiker, zumal er ja kaum Ausfallerscheinungen zeigte.

Wie er auf die Idee kam, ein Pferd zu vergewaltigen, blieb ungeklärt. In Polen habe er keinen Zugang zu Pferden, meinte der Straftäter. Allerdings muss er sich mit den scheuen Tieren auskennen, um so nah an sie heranzukommen und solche Dinge mit ihnen zu machen. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern hatte bislang auch noch keine Vorstrafen. Im Auftrag seiner Firma arbeite er in Deutschland. Der graumelierte, kräftige Mann befindet sich erst seit Ende August in Isernhagen.

Zeuge beobachtete den Angeklagten

Ein Zeuge hatte den Übeltäter auf der Wiese beobachtet und die Tierhalterin informiert. Sie informierte die Polizei und verfolgte den Angeklagten. So konnte er dingfest gemacht werden. Bei der Festnahme sei er ruhig gewesen und habe den Anweisungen Folge geleistet, so ein Polizeibeamter.

Für Prozessbeobachter stellt sich die Frage, ob jemand mit einem derart perversen Sexualverhalten mit einer Geldstrafe adäquat sanktioniert ist. Oder ob nicht ein psychiatrisches Gutachten sinnvoller gewesen wäre. Allerdings wäre das schwierig geworden, weil der Handwerker kaum Deutsch spricht.

Für die Pferdebesitzerin könnte ein erheblicher Schaden eingetreten sein. Denn die Zuchtstute trug erhebliche Verletzungen davon. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Nagel