Handwerk sucht „Helden des Alltags“

„Helden des Alltags gesucht! Starte deine Ausbildung im Handwerk! Jetzt!“ Unter diesem Motto wirbt die Handwerkskammer Hannover für ihre Online-Lehrstellenbörse. Rund 800 freie Ausbildungsplätze warten im Kammerbezirk auf junge Menschen.

Für einen Handwerksberuf zu werben, ist wegen der Corona-Pandemie schwieriger als sonst. Zahlreiche Veranstaltungen sind ausgefallen, darunter alle Informationsreihen, bei denen es um das Thema Übergang von der Schule in den Beruf geht. Damit der Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. August nicht zum Flop wird, läuft eine Mixed-Media-Kampagne an.

„Die Handwerksbetriebe wissen, dass sie in ihren Ausbildungsbemühungen nicht nachlassen dürfen, wenn der Fachkräftenachwuchs gesichert werden soll,“ sagt Carl-Michael Vogt, für den Bereich der Beruflichen Bildung zuständiger Geschäftsführer. „Unsere Lehrstellenbörse ist prall gefüllt. Beste Chancen also für junge Menschen, die Jobs suchen, die kreativ und nachhaltig sind und den Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben bieten.“

Auch Mechatroniker und Friseure noch möglich

Mit seinen mehr als 130 Ausbildungsberufen bietet das Handwerk eine Fülle von Möglichkeiten. In der Lehrstellenbörse sind Ausbildungen vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer verzeichnet. Auch bei den Kraftfahrzeugmechatronikern und Friseuren sowie in den kaufmännischen Ausbildungsberufen des Handwerks gibt es noch viele freie Stellen.

„Besonders spannend finde ich das Berufsabitur, mit dem Auszubildende im Handwerk zeitgleich auch die Fachhochschulreife erwerben“, so Vogt. Mit den beiden trialen Studiengängen B.A. Handwerksmanagement und B.A. Craft Design habe jeder die Möglichkeit, schnell auf der Karriereleiter nach oben zu steigen. „Hier erreicht man in viereinhalb Jahren die Gesellenprüfung, die Meisterprüfung und den Bachelor-Abschluss.“

