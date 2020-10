Hannover

Das Handwerk blickt trotz Konjunkturflaute und Coronakrise verhalten optimistisch in die Zukunft – von einzelnen Branchen wie dem KfZ-Handwerk abgesehen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Herbst-Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Hannover unter ihren Mitgliedsbetrieben.

Solange der Geschäftsklimaindex über 100 liegt, ist in den Unternehmen noch alles im grünen Bereich. Dieser Index errechnet sich aus der aktuellen Lage, also bestehenden Aufträgen und Umsatz, und der Erwartungshaltung für die kommenden Monate. Und mit 120 Punkten, gemittelt aus allen Betrieben, liegt dieser Wert nur unwesentlich unter dem Vergleichswert aus dem entsprechenden Quartal des Vorjahres. Im Herbst 2019 hatten die Handwerker ihr Geschäftsklima noch mit 135 Punkten bewertet.

Kleine Delle wegen der Zukunftsfrage

Also nur eine kleine Delle, die zudem weniger der Auftragslage geschuldet ist als der etwas unsicheren Perspektive. Noch trotzt das Handwerk dem Coronavirus. Ob das auf Dauer so sein wird, ist ungewiss. „Wenn es mit der Wirtschaft bergab geht, wird irgendwann auch das Handwerk in Mitleidenschaft gezogen“, sagt Matthias Lankau, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik und Unternehmensberatung der Kammer. Entsprechend skeptisch blicken die Betriebe in die Zukunft. Der Rückgang der Indexpunkte ist im Wesentlichen auf die Erwartungen zur Geschäftsentwicklung zurückzuführen. Unter diesem Aspekt reichte es in der Umfrage nur zu 102 Punkten, in den vergangenen beiden Jahren war der Blick in die Zukunft mit 114 Punkten noch deutlich optimistischer. Was eben durchaus an Corona liegen könne, so Lankau: „Die Pandemie kann in Zukunft zu Investitionsrückgängen führen.“

Doch bis dahin zeige sich, „dass das Handwerk als mittelständischer Wirtschaftszweig gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein wichtiger Stabilisator der Volkswirtschaft insgesamt ist“, betonte Hauptgeschäftsführer Peter Karst. Wichtiges Indiz dafür sei die steigende Zahl der Beschäftigten – auch im Ausbildungsbereich. „Das Handwerk hat alles getan, um den Laden am Laufen zu halten“, so Karst.

Unterschiede in Regionen und Branchen

Doch ist die Situation sowohl in den einzelnen Regionen als auch in den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich. Neben der Region Hannover gehören auch die Landkreise Diepholz, Hameln-Pyrmont, Nienburg und Schaumburg zum Bezirk der Handwerkskammer Hannover. Gestiegen ist der Index nur im Kreis Diepholz – dem Speckgürtel Bremens, so Karst – um fünf Punkte. Überall sonst ist er gesunken, am stärksten im Kreis Hameln-Pyrmont und in der Region Hannover. Auch in diesen Fällen ist es immer die Zukunftsperspektive, die den Betrieben Sorgen bereitet.

Denn die Handwerksbetriebe sind oft abhängig von Aufträgen der Großunternehmen. In Hannover ist es insbesondere die Entwicklung bei Conti und VW Nutzfahrzeuge, welche die Aussichten trübt. Und natürlich beim Messebau. „Das Messegeschäft ist extrem wichtig“, so Geschäftsführer Dietmar Rokahr. „Und es ist überhaupt nicht abzusehen, wie es damit weitergeht.“

Pralle Auftragsbücher beim Bau

Flaggschiff im Handwerk ist nach wie vor das Baugewerbe. „Der Boom hält an“, freut sich Matthias Lankau. „Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, es gibt immer noch ein Umsatzplus.“ Daher werde die aktuelle Lage als durchweg positiv bewertet, was sich auch im Arbeitsmarkt bemerkbar macht. 21 Prozent der Betriebe, die an der Umfrage teilgenommen haben, hatten neue Mitarbeiter eingestellt – zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresquartal. Der Indexwert ist dabei mit 124 Punkten gleich geblieben – trotz durch Corona leicht getrübter Zukunftsperspektiven.

Auch im Ausbauhandwerk ist die Stimmung gut, gibt es weiter Auftragszuwächse, wenn auch mit etwas abgeschwächter Dynamik. Der Index hat von 139 auf 130 Punkte leicht abgenommen, aber noch immer gibt es ein Umsatz- und Auftragsplus. 13 Prozent der Betriebe haben neue Mitarbeiter eingestellt.

Bäcker & Co. blicken optimistisch nach vorn

Im Nahrungsmittelhandwerk ist das Verhältnis zwischen aktueller Lage und Erwartung dagegen umgekehrt. Hier hat sich Corona insbesondere in allem, was mit dem Eventbereich zusammenhängt, folgenschwer bemerkbar gemacht. Cateringaufträge sind drastisch zurückgegangen, ebenso die Nachfrage etwa nach Snacks im Bistro-Bereich. Dennoch hoffen die Betriebe auf steigende Umsätze insbesondere im Weihnachtsgeschäft. „Sie haben aber auch aus Corona gelernt und vielfach ihre Geschäftsmodelle etwa durch Internetangebote angepasst“, so Lankau. Hier hat der optimistische Blick nach vorne verhindert, dass der Index in den Keller gesunken ist. Trotz der Umsatzrückgänge liegt er immer noch bei 119 Punkten (Vorjahr 148 Punkte). 25 Prozent der Betriebe haben neue Mitarbeiter eingestellt.

Das Zulieferhandwerk ist stark abhängig von der Entwicklung des Außenhandels, denn wenn die Großunternehmen nichts verkaufen, haben sie auch nichts zuzuliefern. Aktuell positive Prognosen hinsichtlich der außenwirtschaftlichen Entwicklungen haben in dieser Branche trotz leichter Umsatzrückgänge die Stimmung angehoben. Der Index ist nur von 126 auf 111 Punkte gesunken, und mit 13 Prozent haben sogar mehr Betriebe neue Leute eingestellt als im dritten Quartal des Vorjahres. Ein klarer Trend sei aber nicht erkennbar, so Lankau.

Dienstleister die großen Corona-Verlierer

Dienstleistungsbetriebe sind am stärksten von der Coronapandemie betroffen. Ihre Leistungen sind nicht, wie etwa im Baugewerbe, nachholbar. „Haare werden ja nicht zum zweiten Mal geschnitten“, sagt Karst. 60 Prozent der an der Umfrage beteiligten Betriebe hätten Kurzarbeit angemeldet, 68 Prozent Soforthilfe beantragt. „Das muss sich in der Stimmung niederschlagen“, ergänzt Lankau. Was einen kräftigen Einbruch im Geschäftsklimaindex von 138 auf nur noch 102 Punkte bewirkt hat.

Doch richtig düster sieht es im Kfz-Handwerk aus: „Hier haben wir mit 82 Punkten den schlechtesten Wert seit zehn Jahren“, so Lankau. „63 Prozent der befragten Betriebe hatten Rückgänge bei den Aufträgen, fast die Hälfte auch bei den Umsätzen.“ Die gesamte Branche befände sich derzeit in einem Strukturwandel. Neuwagen würden sich stapeln, zwischen März und Mitte Mai wären keine Verkaufsgespräche und keine Auslieferungen möglich gewesen. Angesichts der Entwicklungen auch hinsichtlich der E-Mobilität habe sich bei potenziellen Neuwagenkunden eine „Tendenz zum Warten“ entwickelt. „Der Trend geht zum Gebrauchtwagen.“ Und wegen der eingeschränkten Reisetätigkeit fielen auch die sonst üblichen Urlaubs-Checks und damit verbundenen Reparaturen unter den Tisch. Fünf Prozent der Betriebe haben Mitarbeiter entlassen.

Insgesamt gibt es im Bezirk der Handwerkskammer Hannover rund 19.000 Mitgliedsbetriebe. Für die Konjunkturumfrage wurden 3300 von ihnen angeschrieben, die Rücklaufquote betrug knapp elf Prozent. 27 Prozent der teilnehmenden Betriebe hatten wegen der Coronakrise Kurzarbeitergeld beansprucht, ebenso viele Soforthilfe beantragt und acht Prozent Überbrückungshilfe.

Von Andreas Krasselt