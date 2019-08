Hannover

Sie haben die Rechnung ohne den Wirt – und seine Überwachungskameras – gemacht: Am Freitagabend haben Polizisten der Inspektion Mitte zwei mutmaßliche Einbrecher (29,31) gestellt und festgenommen.

Die beiden sollen kurz zuvor in einem Hotel in der Seilwinderstraße (Mitte) den Koffer eines Gastes gestohlen haben. Die Frau hatte gegen 21.40 Uhr festgestellt, dass ihr Koffer weg war – ihr Zimmer hatte sie aber zuvor verschlossen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten sofort die Aufnahmen aus der Überwachungskamera des Hotels sichten und setzten eine Fahndung in Gang. Erfolgreich, der 29-Jährige und der 31-Jährige wurden Am Marstall festgenommen. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonnabend Untersuchungshaft.

Von Petra Rückerl