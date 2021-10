Hannover

Eigentlich wohnt Carmen Muni längst in Gehrden. Doch mit Kopf und Herz hängt sie immer noch in einem Streit mit der Stadt Hannover fest. Die Köchin in einer Kita lebte von 2014 an mehrere Jahre mit ihrer Tochter in einem Kleingarten an der Schulenburger Landstraße. Viele Lauben auf dem Gelände in Hainholz sind ungewöhnlich groß, einige entsprechen eher Häusern als einer Schrebergartenhütte.

„Nach der Scheidung hatte ich nichts mehr. Nur mit der Unterstützung meiner Eltern konnte ich das Haus kaufen“, erzählt Carmen Muni. Die Eltern, Peter und Inge Hutschenreiter, hatten sich bereits 1999 für ein Leben in der Kolonie entschieden. Für ihr eigenes Klinkerhaus im Kleingarten zahlten sie damals umgerechnet 15.000 Euro. Peter Hutschenreiter sanierte das Haus mit rund 140 Quadratmetern Nutzfläche komplett, kachelte Bäder und baute Thermofenster ein. „Wir haben unser gesamtes Vermögen hineingesteckt“, sagt der 73-Jährige. Rund 60.000 Euro will er damals aufgewendet haben.

Kein Wohnrecht im Kleingarten

Peter Hutschenreiter lebt mit seiner Frau jetzt in Gehrden. Quelle: Samantha Franson

Nur: In Kleingärten darf niemand wohnen. Der Rat der Stadt beschloss Mitte 2019 die Kündigung für 18 Parzellen in der Kleingartenkolonie Friedenau. Eine Besonderheit liegt darin, dass die Gärten getrennt von der übrigen Kolonie liegen. Für dieses Gebiet sieht der Bebauungsplan gar keine Gärten vor, sondern Straße und Gewerbe. Auf diese Option will die Stadt zurückgreifen.

Die meisten Pächter ließen sich nach zahlreichen Protestaktionen schließlich eine Entschädigung der Stadt auszahlen. Peter Hutschenreiter, Tochter Carmen Muni und ihr Gartennachbar Andreas Berlik ließen sich nicht darauf ein, die Stadt klagte deshalb auf Herausgabe der Kleingartengrundstücke.

Das Amtsgericht Hannover verurteilte die drei Parteien jetzt zur Räumung. Für das Gericht steht fest: Das Recht der Stadt als Eigentümerin des Geländes steht über einem Anspruch durch eine möglicherweise rechtswidrig geduldete Wohnnutzung. Auch ein Bestandsschutz für Gebäude käme am Ende nur Grundstückseigentümern zugute, nicht den Pächtern. Das Wohnen war bereits in den Kleingartenpachtverträgen ausgeschlossen und ist auch nach dem geltenden Bebauungsplan nicht zulässig, so das Gericht.

Abschied vom Haus fällt schwer

Carmen Muni bedauert den Auszug aus ihrem Haus mit Schrebergarten. Quelle: Samantha Franson

Akzeptieren wollen das die letzten Gartenpächter nicht – sie wollen wohl in die nächste Instanz gehen. Dabei hat Carmen Muni ihr Haus längst ausgeräumt, zuletzt auch noch ein Waschbecken ausgebaut und verkauft. Der Garten ist verwildert. „Es ist ein altes Haus, aber es war meines. Ich habe mich hier wohlgefühlt“, sagt sie. Mit der gesamten Familie, Eltern und Geschwistern, war die heute 53-Jährige kurz vor der Wende über Ungarn aus der DDR geflüchtet. „Wir haben immer wieder von unten neu angefangen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Muni lebt seit Februar 2020 in Gehrden, ihre Eltern fanden dort ebenfalls eine bezahlbare Wohnung. „Mit kleinem Garten, damit der Abschied nicht so schwerfällt. Langsam haben wir uns abgefunden“, erzählt Peter Hutschenreiter. Der Rentner, früher Heilerziehungspfleger und Ingenieur für Textiltechnik, kann sich aber immer noch ereifern über die Stadt. Billiger Wohnraum werde nun vernichtet.

Pächter wollen mehr Entschädigung

Andreas Berlik nutzt Haus und Kleingarten gelegentlich noch. Quelle: Samantha Franson

„Wir haben die Häuser noch. Und wir geben sie nicht ab, wenn wir keine angemessene Entschädigung bekommen“, erklärt Carmen Muni. Andreas Berlik ist Anfang 2021 nach Kleefeld gezogen, weil die Stromversorgung in der Siedlung inzwischen gekappt ist. Das wolle er seinen Kindern nicht zumuten, wenn sie ihn besuchen, sagt der 46-Jährige. Sein Haus ist dennoch weiter wohnlich eingerichtet. Manchmal hält er sich noch dort auf und wirft dafür einen Generator an. „Ich habe zehn Jahre mit den Kindern und meiner inzwischen geschiedenen Frau hier gewohnt.“

Berlik vermisst die beiden Eichhörnchen, die ganz nah bis auf die Terrasse kamen. „Es ist alles voller Tiere wie im Paradies. Hier ist Ruhe und sie können sich entfalten.“ Der selbstständige Handwerker hatte dem Vorpächter 1500 Euro für das Haus mit rund 100 Quadratmetern Fläche gezahlt, dann viel Geld und Arbeit hineingesteckt.

Nach dem Schätzprotokoll sollte Berlik 2500 Euro vom Gartenverein für Haus und Garten bekommen, weitere 2500 als Abfindung von der Stadt. Genau wie Hutschenreiters und Carmen Muni will er diese 5000 Euro nicht akzeptieren. „Meine Mutter hat 7500 Euro für einen Garten mit Holzhütte gekriegt. Wir wollen einen vernünftigen Gutachter hier herbekommen.“

Von Bärbel Hilbig