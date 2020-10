Hannover: Haftstrafe für Häftling wegen Besitzes von Kinderpornografie

Hannover

Maxmilian R. (30) hat bereits drei Vorstrafen wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Nun ist am Freitag im Amtsgericht Hannover eine vierte Verurteilung hinzu gekommen. Er wurde zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. „Wir haben hier einen 30-jährigen Mann vor uns, der ein sexuelles Problem hat“, befand Richter Reinhard Meffert.

Ungewöhnlich an dem Fall ist: Zur Tatzeit saß der Angeklagte im Gefängnis. Bei ihm wurden Ende 2018 zwei Handys gefunden. Die weitaus schlimmeren Dateien wurden auf einem Samsung gefunden. Doch es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die kinderpornografischen Dateien von ihm herunter geladen worden sind. Nachweislich hatten auch andere Häftlinge das Mobiltelefon in ihrem Besitz.

Angeklagter legt ein Geständnis ab

Aber das Iphone gehörte ihm, wie der Angeklagte nach einer Verständigung auch gestand. Dort waren sechs kinderpornografische Dateien gespeichert. Eine weitaus größere Menge von Videos und Bildern zeigten Maximilian R. mit seiner Freundin beim Sex. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Mädchen auf den Fotos 14 Jahre alt war. So hatte sie es zumindest bei der Polizei ausgesagt.

„Einvernehmlicher Sex mit einer 14-Jährigen ist straffrei“, stellte die Staatsanwältin im Plädoyer fest. Es zeigt aber auch, welches Problem der Angeklagte hat. Zurzeit sitzt er eine mehrjährige Strafe ab. Er hatte sich auch des Betruges mehrfach schuldig gemacht. 2014 wurde er zum ersten Mal wegen des Besitzes von kinderpornografischen Dateien verurteilt. 2018 lautete der Straftatbestand „Öffentliche Zugänglichmachung von Kinderpornografie“.

Derzeit mache ihr Mandant eine Therapie, die er selbst bezahle, sagte Anwältin Tanja Brettschneider. Der Angeklagte ergriff selbst nicht das Wort. „Das ist nicht ungewöhnlich in solchen Fällen“, so Richter Meffert. Schließlich sei es schwierig in einer öffentlichen Verhandlung über solche Dinge zu sprechen. Zum Angeklagten meinte der Richter: „Die Abnehmer solcher Dateien eröffnen erst diesen Markt.“

Von Thomas Nagel