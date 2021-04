Hannover

Die beschlossene Bundes-Notbremse, die am Freitag in Kraft tritt, sieht unter anderem eine bundeseinheitliche Maßnahme bei der Öffnung des Handels durch „Click & Meet“ - dem Einkaufen nach Vereinbarung eines Termins - mit negativem Test, und Maske bei Inzidenzen zwischen 100 und 150 vor. Die Region Hannover wird beim Start am Sonnabend allerdings nicht dabei sein - der Inzidenzwert lag bis Donnerstag deutlich über 150. Denn: Bemessungsgrundlage ist die Inzidenz, die von Dienstag bis Donnerstag gemessen wurde. Und da war sie für die Region Hannover zu hoch.

Aber: Am Freitag rutschte sie auf knapp 142 und sollte die Zahl am Wochenende weiter unter 150 liegen, könnte die Region Hannover dann nicht ab Montag am „Click & Meet“-Modell teilnehmen? „Ich möchte mich da äußerst ungern festlegen, weil wir in Hannover eine Bewegung rauf und runter haben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag bei einer Digital-Runde mit Kaufleuten aus den hannoverschen Stadtteilen, die die SPD Hannover initiiert hatte.

Bei unter 150: Hannovers Geschäfte wollen am Montag öffnen

Weil hält es aber für möglich, dass die Geschäftstreibenden aus der Region Hannover bei entsprechender Inzidenz-Entwicklung ab Mitte nächster Woche bei „Click & Meet“ mitmachen könnten. „Das regelt dann eine Allgemeinverfügung der Region Hannover.“ „Wir bereiten uns auf eine Einführung von Click & Meet vor“, sagte Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Und: „Wenn der Inzidenzwert am Sonnabend und Sonntag weiter unter 150 liegt, werden große Teile der Geschäftsleute am Montag öffnen.“ Bei dem jetzt erlassenen Bundesgesetz seien die Landeswerte nicht mehr maßgeblich. „Wir freuen uns darauf, hoffentlich und endlich am Montag unter strengen Regeln die Geschäfte öffnen zu können.“

Peter Remm vom Wirtschaftsforum Südstadt äußerte, inhabergeführte Geschäfte könnten „Click & Meet“ sehr gut umsetzen. Und: „Der Wunsch der Bürger, bei kleinen Geschäften zu kaufen, ist spürbar. Bürger wollen ihren Kiez unterstützen.“ Remm forderte die Region Hannover als zuständige Gesundheitsbehörde auf, eine klare Regelung für die kommende Woche zu erlassen. Click & Meet müsse dann stadtteilübergreifend möglich sein.

Corona-Warn-App um Impfschutz-Nachweis ergänzen

Immerhin: „Click & Collect“, also der Onlinekauf mit späterer Abholung, ist unabhängig von der Inzidenz weiter erlaubt bei der Bundes-Notbremse. Und: Supermärkte, Drogerien, Apotheke und andere Geschäfte sind von der Notbremse ausgenommen.

Der Ministerpräsident führte außerdem aus, dass am Montag die nächste Bund-Länderrunde anstehe und man dann auch darüber sprechen wolle, die Corona-Warn-App zu ergänzen. Nämlich um die Möglichkeit, über die App den Impfschutz nachzuweisen. „26 Millionen Menschen nutzen sie, da ist eine gute zentrale Nutzungsform vorhanden.“

Hoffnung für die Gastronomie Hannovers Gastronomie hat gegenüber dem Ministerpräsidenten eine konkrete Öfffnungsperspektive in etwa vier bis acht Wochen gefordert – und sie auch bekommen. Zumindest für die Außengastronomie. Sie müsse man vor dem Hintergrund des zunehmenden Impfgeschehens in Niedersachen und des wärmer werdenden Wetters anders bewerten als die Innengastronomie. Bis Ende Juni seien nach aktueller Einschätzung Zweidrittel der Bevölkerung in Niedersachsen geimpft. „Und das ist dann schon eine große Gruppe“, sagte Stephan Weil in der Digitalrunde mit den Geschäftstreibenden aus den Stadtteilen am Freitag. Hoffnung machte der Ministerpräsident auch bei der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes in der Gastronimie über den 30. Juni hinaus. „Ich gehe davon aus, dass sich die Bundesregierung dafür entscheiden wird“. Laut Gastronom Björn Hensoldt sei anderenfalls eine Entlassungswelle unumgänglich: „Wir laufen auf eine richtig beschissene Situation zu.“ Keine Chance auf Aufnahme habe Hannover aktuell bei den Modellkommunen mit der Versuchsöffnung von Geschäften und Gastronomie, so Weil. „Bei einem Inzidenzwert von über 100 ist dies mit dem neuen Infektionschutzgesetz nicht mehr möglich.“ Einen Vorstoß wird es aus Hannover vorerst aber auch nicht geben – im Verwaltungsausschuss hatte die Stadt am Donnerstag einen Antrag zur Entscheidung wieder zurück gezogen.

Von Andreas Voigt