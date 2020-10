Hannover

Am 22. Oktober ist für Ralf Samtleben Schicht. Bis dahin muss der Karstadt-Betriebsratschef sein Büro auflösen. Im NP-Interview sagt er, warum er die Zukunft düster sieht – auch für die beiden anderen Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof in Hannovers City.

Herr Samtleben, Sie haben vor 45 Jahren Ihre Ausbildung in diesem Karstadt-Haus an der Georgstraße begonnen. Jetzt geht’s von hier für Sie in die Arbeitslosigkeit. Wie fühlen Sie sich?

Die Gefühle kommen erst noch. Bis jetzt hatte ich wenig oder gar keine Zeit, mit darüber Gedanken zu machen. Mich hier für die Kollegen und Kolleginnen einzusetzen, war mir wichtiger, als über mein eigenes Schicksal nachzudenken. Ich werde 62 Jahre alt und komme nicht in eine soziale Schieflage.

„Für viele wird es schwierig“

Aber die Schieflage droht vielen der Mitarbeiter?

Wir haben sehr viele Beschäftigte, die älter als 50 Jahre sind oder auch alleinerziehende Mütter. Für sie wird es sehr schwierig – auch wegen der angespannten Lage für den Einzelhandel insgesamt.

Von den zuletzt 140 Beschäftigten im Warenhaus und der Gastronomie wechseln etliche in die Transfersgesellschaft. Reicht das Angebot aus?

Nein – überhaupt nicht. Für die Gastronomie gibt es gar keine Transfersgesellschaft. Angeboten wird die Qualifizierung nur für sechs Monate, und nur 50 Männer und Frauen nehmen das wahr. Dem Rest war sehr schnell klar, was Qualifizierung heißt, wenn für jeden pro Monat nur 50 Euro für Seminare oder andere Angebote zur Verfügung stehen.

40 haben neuen Arbeitsplatz

Wie viele Mitarbeiter haben schon woanders einen Arbeitsplatz gefunden?

Das sind knapp 40 Leute. Wir hoffen, dass die beiden Filialen von Karstadt Kaufhof in Hannover noch Personal von hier übernehmen. Allerdings sperrt sich da bisher die Unternehmensleitung. Sie wollen die Arbeit lieber an Fremddienstleister vergeben.

Karstadt war, das haben viele auf der Kundgebung gesagt, ein Stück von Hannovers Geschichte. Wie sehen Sie die Zukunft dieses Hauses?

Dieses Haus hier hat definitiv keine Zukunft mehr. Wenn ich den Investitionsstau hier sehe, halte ich Entkernung oder sogar Abriss für wahrscheinlich. Aber das wird der Eigentümer, Friedrich Knapp vom New Yorker, entscheiden.

Und welche Zukunft geben Sie den beiden Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen und den beiden Sporthäusern in der Stadt?

Die haben eine Atempause – erst mal. Spätestens 2025 stehen die nächsten Entscheidungen über Schließungen oder Verkauf an. Die Häuser sind Eigentum von René Benko. Der kassiert schön Millionenmieten und hat die Preise hoch gesetzt. Ich glaube, an gutem Einzelhandel ist Herr Benko überhaupt nicht interessiert – wichtig ist ihm nur das Immobiliengeschäft. Das ist traurig. Für die Stadt, für die Kunden, aber auch für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vor einer ungewissen Zukunft stehen.

Von Vera König