Alzheimer und andere Demenz-Erkrankungen sind nach Überzeugung von Experten immer stärker auf dem Vormarsch. Rund 1,7 Millionen in Deutschland leiden gegenwärtig an Demenz, die meisten von ihnen an Alzheimer. Weltweit wird alle vier Sekunden eine Demenzerkrankung diagnostiziert.

Während Altersdemenz längst kein Tabuthema mehr ist, hat erst der oscarprämierte Film „Still Alice“ mit Julianne Moore im Jahr 2014 ins öffentliche Bewusstsein gebracht, dass die tückische Krankheit auch jüngere Menschen betreffen kann. Doch noch immer ist Demenz nicht heilbar. Neue Hoffnung kommt nun von Wissenschaftlern der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH), sie haben nicht nur neue Erkenntnisse über die Abläufe in den Zellen von Demenz-Erkrankten erforscht, sondern auch eine neuartige Therapiestrategie vorgeschlagen.

Eiweißablagerungen sind ursächlich für Demenz

„Viele Demenzerkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Frontotemporale Demenz sind die Folge von Eiweißablagerungen in bestimmten Hirnregionen. Bestimmte Proteine in den Zellen der Betroffenen verkleben, Nervenzellen sterben ab und in der Folge schrumpfen ganze Hirnareale, es kommt zu kognitiven Problemen“, erklärt MHH-Professor Evgeni Ponimaskin vom Institut für Neurophysiologie. Vor allem das sogenannte Tau-Protein sei an der Entwicklung der neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt.

Ein Forschungsteam unter Leitung von Ponimaskin hat herausgefunden, dass dabei die Signalübertragung durch Serotoninrezeptoren eine entscheidende Rolle spielt. Serotonin ist ein Botenstoff, der in unserem Nervensystem Informationen weitergibt. Da Serotonin nicht nur wichtig für die Blutgerinnung, Lernprozesse oder den Schlaf-Wach-Rhythmus ist, sondern auch unsere Stimmungslage beeinflusst, ist es gemeinhin auch als „Glückshormon“ bekannt. Der Botenstoff vermittelt seine hormonellen Wirkungen, indem er an die Zellmembran gebundene Rezeptoren aktiviert. Diese Serotonin-Rezeptoren kommen in verschiedenen Varianten vor und sind verstärkt im zentralen Nervensystem sowie im Magen-Darm-Trakt zu finden.

Forscher entdecken bisher unerkannte Zellmechanismen

„Wir haben uns bei den Untersuchungen vorrangig mit dem Serotonin-Rezeptor 5-HT7R beschäftigt, dessen Rolle in der Entstehung von Demenz bisher völlig unbekannt war“, so der Wissenschaftler. Das Besondere an diesem Rezeptor ist, dass er auch ohne eine vorherige Bindung des Serotonins dauerhaft aktiv ist. Ponimaskin: „Dadurch stimuliert er eine chemische Veränderung an Tau-Proteinen. Das hat zur Folge, dass sich diese Eiweiße in Nervenzellen pathologisch anhäufen, wodurch Neurone schließlich absterben.“

Versuche an Mäusen: „Ihr Gedächtnis war wieder normal“

Doch den Forschern gelang es, den überaktiven Rezeptor medikamentös mit sogenannten inversen Agonisten zu stoppen. Zum Vergleich: Auch Antihistaminika wirken nach genau diesem Prinzip. Die neuartige Therapie haben die MHH-Wissenschaftler bereits erfolgreich in Tierversuchen mit Mäusen erprobt. „Wenn wir bei den Mäusen, denen wir zuvor krankhaftes menschliches Tau-Protein verabreicht hatten und die daraufhin Demenzsymptome entwickelt haben, den Rezeptor blockiert haben, konnten die Tiere plötzlich wieder besser lernen, ihr Gedächtnis war wieder einigermaßen normal“, berichtet Ponimaskin.

Milliardengeschäft: Erste Anfragen von Pharma-Firmen

Bei den Forschungen haben die MHH-Mediziner eng mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Magdeburg gearbeitet. Man habe sich die erfolgsversprechende neue Therapiestrategie bereits patentieren lassen, doch bisher sei das in den Experimenten verwendete Pharmazeutikum nur für die Forschung zugelassen. Man wolle nun in einer weiteren Studie untersuchen, so der Neurophysiologe, welche bereits für andere Erkrankungen wie etwa Schizophrenie zugelassenen Medikamente dieser Stoffklasse denselben Effekt haben. Erste Pharmakonzerne haben bei den Forschern bereits angefragt. Denn eines ist gewiss: Mit einem Heilmittel gegen Demenz lassen sich Milliarden verdienen.

Wann wird das Demenz-Medikament zugelassen?

Doch zunächst steht die klinische Erprobung der neuen Therapieform im Fokus. Ponimaskin: „Der Antrag ist gestellt, in der Studie wollen wir zuerst 60 Patienten, die bisher nur milde kognitive Probleme haben, behandeln. Damit können wir belegen, dass mit dieser Methode Demenz nicht nur verlangsamt, sondern sogar ganz gestoppt werden kann.“ Wann das Medikament gegen Demenz zugelassen werden könnte, hänge vom Ausgang der Studie ab.

Demenz „Weg vom Geist“ oder „ohne Geist“ – so lautet die wörtliche Übersetzung des Begriffs " Demenz" aus dem Lateinischen. Damit ist bereits das wesentliche Merkmal von Demenzerkrankungen beschrieben, nämlich die Verschlechterung bis hin zum Verlust der geistigen Fähigkeiten. Viele Demenzkranke sind irgendwann auf Hilfe im Alltag und Pflege angewiesen. Am Anfang der Krankheit sind häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im weiteren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses. Die Betroffenen verlieren so mehr und mehr die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zudem kann sich eine Demenz auch in einer zunehmenden Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, der Sprache, des Auffassungs- und Denkvermögens sowie der Orientierung zeigen. Es gibt etwa 50 verschiedene Formen der Demenz – alle mit unterschiedlichen Ursachen. Schätzungen zufolge ist die Alzheimer-Krankheit mit einem Anteil von circa 60 bis 65 Prozent die häufigste irreversible Demenzform. Dabei sterben Nervenzellen im Gehirn ab. Der Grund dafür ist bislang nicht bekannt. Bei der vaskulären Demenz tritt die Krankheit hingegen auf, wenn das Gehirn schlecht durchblutet ist. Und immer mehr Menschen sind von dieser schweren Krankheit betroffen: Weltweit sind es nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation mehr als 50 Millionen Menschen, zwei Drittel davon in Entwicklungsländern. Bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 152 Millionen steigen, besonders dramatisch in China, Indien, Südamerika und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Doch noch immer gibt es für die Mehrzahl der Demenzerkrankungen auch nach 40 Jahren intensiver Forschung keine Therapie, die zur Heilung führt. Deshalb liegt das Hauptziel der Behandlung bisher darin, die Lebensqualität der Kranken und ihrer Angehörigen zu verbessern.

