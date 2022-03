Hannover

Der hannoversche Versicherungskonzern Talanx/HDI hat rund 2,5 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit dem Geld sollen Flüchtende sowie Familien und Waisen in der Ukraine unterstützt werden. Zudem sollen Initiativen von Versicherungsbeschäftigten finanzielle Zuwendungen erhalten, die Hilfe in der Ukraine leisten.

Talanx/HDI unterstützt Ukraine-Hilfe

In der Mitteilung heißt es, dass der Krieg in der Ukraine Vorstand und Mitarbeitende der Talanx- Gruppe zutiefst betroffen mache. „Diese geopolitische Krise zeigt uns auf dramatische Weise, dass Frieden in Europa und der Welt keine Selbstverständlichkeit ist.“ Für uns gilt es, zielgerichtete humanitäre Hilfe zu organisieren.

Die Talanx Gruppe sei solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Die Gedanken seien „bei jenen, die in dieser schrecklichen Situation um Angehörige und Freunde trauern und derzeit um ihr Leben fürchten“.

Von Conrad von Meding