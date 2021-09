Hannover

Lilly ist schon mal begeistert. Am Vortag der offiziellen Eröffnung fährt die Zweieinhalbjährige die ganze Betriebskita mit ihrem Bobbycar ab, schnappt sich ein Glas mit bunten Spielperlen und sieht so aus, als würde sie am liebsten einmal in das 3,50 Meter mal 2,30 Meter große Fantasie-Bild von Della hineinfahren wollen, um dort zu spielen. Das bunte Kunstwerk des hannoverschen Künstlers mit etwas HDI, vielen hannoverschen Sehenswürdigkeiten und zauberhaften tierischen Wesen begrüßt am Eingang die kleinen Gäste in dieser Kita, genannt das „HDI Zauberland“.

Lilly ist die Tochter von Daniela Stoffregen, für die die Kita „mein zweites Kind ist“. Eigentlich in der Personalabteilung des Versicherers tätig, war ihr Job in den vergangenen eineinhalb Jahren die Projektleitung für die Kita. „Ich wurde täglich inspiriert durch meine Tochter“, sagt sie strahlend. Zwei Jahre dauerte es von der Idee bis zur Eröffnung, zwei Millionen Euro hat der Spaß gekostet – das hat sich gelohnt.

Hannover: Künstler Della hat ein Bild für die Kita entworfen Quelle: Christian Behrens

In den Gruppenfarben Grün, Gelb, Rot gehaltene Räume mit viel Platz und viel Holz, mehrere Badezimmer mit Mini-Klos und Waschbecken, ein extra Sportraum, ein Außengelände mit Spielgeräten, Sandkästen, Schaukel und Rutsche sind für den HDI-Nachwuchs gestaltet worden. Sogar Hochbeete mit selbstgezogenen Kräutern gibt es, und alles ist auf 650 Quadratmetern barrierefrei gestaltet.

Kita-Zeiten des Arbeitszeiten der Eltern angepasst

Das kindgerecht frisch zubereitete Essen kommt direkt aus der Kantine des Unternehmens. Und die Kita-Zeiten sind den Arbeitszeiten der Eltern angepasst: Von 7.30 Uhr bis 17 Uhr kümmern sich zehn Erzieherinnen und ein Erzieher um die Kurzen, 47 Plätze gibt es, 30 sind vergeben. „Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein gutes Gleichgewicht und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind“, meint Personalvorstand Jens Warketin. Apropos Corona: Luftfilter wurden hier ebenfalls eingebaut.

Viele haben schon Betriebskita

Dass eine Betriebskita mittlerweile dazu gehört, um Beschäftigte zu halten und zu bekommen, hat sich bereits seit langem bei Unternehmen in Hannover herumgesprochen. Von Continental bis VWN, von den Johannitern bis zur MHH, und auch weitere Versicherer wie VHV haben für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kinderbetreuungsmöglichkeiten geschaffen.

Betreuung: Niedersachsen an drittletzter Stelle

Das ist auch bitter nötig, denn bei der Ganztagsbetreuung von Kindern unter sechs Jahren liegt Niedersachsen im Vergleich der Bundesländer auf einem der hinteren Plätze. Am niedrigsten waren die Quoten in Baden-Württemberg (18 Prozent) und Bayern (24 Prozent), gefolgt von Niedersachsen mit 26 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Am höchsten lag die Betreuungsquote der Drei- bis unter Sechsjährigen in Osnabrück mit 73,4 Prozent, in der Region Hannover waren es laut Bundesamt 60,1 Prozent.

Erste betriebseigene Kita

Bei der HDI habe man bisher mit anderen Lösungen gearbeitet, etwa bei der Vermittlung von Kita-Plätzen geholfen, „jetzt konnten wir endlich unseren Plan einer betriebseigenen Kita durchsetzen“, erzählt Caroline Schlienkamp, Vorständin für die Inneren Dienste und selbst Mutter eines zehnjährigen Kindes. Mit Blick auf die Pandemie verspricht sie: „Natürlich können die Kinder auch gebracht werden, wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten.“

Von Petra Rückerl