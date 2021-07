Hannover

Wann und wo sollen die nächsten Neubaugebiete in Hemmingen entstehen? Wie lassen sich ausreichend Plätze für die Kinderbetreuung in Wennigsen schaffen? Und was fehlt in Wunstorfs Einkaufslandschaft? Viele Kommunen in der Region Hannover beschäften sich mit grundlegenden Fragen unseres Zusammenlebens. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen bei der Suche nach Antworten besonders im Fokus der Aufmerksamkeit.

In gleich 13 Kommunen im hannoverschen Umland wird am 12. September in diesem Jahr das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin gewählt. Zudem wird auch das Amt des Regionspräsidenten neu vergeben. Erstmalig begleitet die Neue Presse die Wahl in den Kommunen mit Wahl-Foren. Fast 50 Kandidateninnen und Kandidaten stellen sich dabei Ihren Fragen, liebe Leserinnen und liebe Leser. Sie können die Debatten live im Netz verfolgen.

Auftakt mit Hemmingen

Den Auftakt übernehmen am Donnerstag, 8. Juli, Katja Schröder (SPD), Jan Dingeldey (CDU) und Jürgen Grambeck (Grüne). Alle drei möchten künftig die Stadtverwaltung Hemmingens führen. Der aktuelle Bürgermeister, Claus Schacht, ist seit 1997 im Amt und der dienstälteste Bürgermeister der Region. Nun geht er in Pension. Entsprechend ambitioniert zeigen sich die Kandidaten und die Kandidatin im Vorfeld der Veranstaltung. „Ich bin Hemminger durch und durch und habe Lust, mit Menschen etwas zu gestalten“, sagt Dingeldey. „Ich habe im Leben viel gestaltet. Es wäre jetzt reizvoll, neue Netzwerke aufzubauen“, sagt Schröder. „Ich kandidiere, weil ich unsere Stadt in leitender Position zukunftsorientiert, familien- und umweltfreundlich mitgestalten will“, sagt Grambeck. Gestaltungswille ist also bei allen Kandidaten zu spüren. Den werden auch alle anderen Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen bei drängenden Fragen nach künftigen Verkehrskonzepten, der Entwicklung der Infrastruktur, dem Bedarf von bezahlbarem Wohnraum und der Finanzierung der Corona-Krise sicher auch brauchen.

Live-Übertragung aus dem Studio

Für die Wahl-Foren wurde in der ehemaligen Druckerei am Pressehaus in Bemerode ein Studio mit ausreichend Platz und nötigen Hygienemaßnahmen eingerichtet. Die Diskussionen werden live aus der Halle ins Netz übertragen. Von einer neuen Tribüne aus können insgesamt 20 Leser und Leserinnen jeweils die Debatten verfolgen und auch vor Ort Fragen stellen. Die Kandidaten und Kandidatinnen diskutieren an Stehtischen und halten die nötigen Abstände ein – auch wenn manchmal bis zu fünf Bewerberinnen und Bewerberwie in Wennigsen oder Garbsen antreten.

Beginn um 19 Uhr

Die Foren in Zusammenarbeit mit der HAZ beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern etwa 90 Minuten. Die Fragen ergeben sich vor allem aus Ihren Einsendungen, liebe Leser und Leserinnen. Wenn auch Sie eine Frage im Vorfeld einreichen möchten, nutzen sie die Mailadresse der jeweiligen Kommune wie zum Beispiel langenhagen@neuepresse.de oder hemmingen@neuepresse.de. Unter den Einsendern von Fragen werden zudem Gästeplätze im Wahl-Studio vergeben. Für den Livestream sind keine Anmeldungen notwendig, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Es reicht kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seite neuepresse.de zu besuchen, dafür ist ein NP-Plus-Abo notwendig.

Termine der Wahl-Foren Am 8. Juli geht es um Hemmingen. Dabei sind Katja Schröder (SPD-Kandidatin), Jan Dingeldey (CDU-Kandidat) und Jürgen Grambeck (Grüne-Kandidat). Am 13. Juli geht es um Wennigsen. Dabei sind Peter Armbrust (CDU-Kandidat), Jost Henkel (FDP-Kandidat), Ingo Klokemann (SPD-Kandidat), Ulrike Schubert (Einzelbewerberin) und Gun Wittrien (Grüne-Kandidatin). Am 14. Juli geht es um Isernhagen. Dabei sind Tim Mithöfer (CDU-Kandidat), Gretha Burchard (Grüne-Kandidatin), Philipp Neessen (SPD-Kandidat), Christian Possienke (FDP-Kandidat) und Matthias Kenzler (Einzelbewerber) Am 15. Juli geht es um Ronnenberg. Dabei sind Stephanie Harms (CDU-Kandidatin), Marlo Kratzke (SPD-Kandidat) und Sascha Goetz (FDP-Kandidat). Am 19. Juli geht es um Pattensen. Dabei sind Ramona Schumann (SPD-Kandidatin) und Roman Dobberstein (CDU-Kandidat). Am 20. Juli geht es um Garbsen. Dabei sind Ahmet Cagli (Einzelbewerber), Uwe Mohrhoff (Grüne-Kandidat), Monika Probst (FDP-Kandidatin), Claudio Provenzano (SPD-Kandidat) und Björn Tegtmeier (CDU-Kandidat). Am 21. Juli geht es um L angenhagen. Dabei sind Mirko Heuer (CDU-Kandidat), Afra Gamoori (SPD-Kandidatin), Andreas Eilers (WAL) und Marion Hasenkamp (Die Partei-Kandidatin). Am 27. Juli geht es um Seelze. Dabei sind Alexander Masthoff (SPD-Kandidat) und Gerold Papsch (CDU-Kandidat). Am 28. Juli geht es um die Wedemark. Dabei sind Helge Zychlinski (SPD-Kandidat), Marco Zacharias (CDU-Kandidat) und Michael Papke (Grüne-Kandidat). Am 3. August geht es um Laatzen. Kai Eggert (parteilos, wird von der SPD unterstützt), Christoph Dreyer (CDU-Kandidat), Regina Asendorf (Grüne-Kandidatin) und Jessica Kaußen (Linke-Kandidatin). Am 4. August geht es um Uetze. Dabei sind Dirk Rentz (CDU-Kandidat), Florian Gahre (SPD-Kandidat) und Oliver Wempe (Freie Wähler-Kandidat). Am 10. August geht es um Wunstorf. Dabei sind Peter Hoedt (Einzelbewerber), Frank Kettner-Nikolaus (Grüne-Kandidat), Martin Pavel (CDU-Kandidat) und Carsten Piellusch (SPD-Kandidat). Am 17. August geht es um Burgwedel. Dabei sind Axel Düker (SPD-Kandidat), Ortrud Wendt (CDU-Kandidatin) und Ulrich Friedrich (FDP-Kandidat).

Von Jan Sedelies