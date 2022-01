Hannover

Die Ausländerbehörde der Stadt Hannover hat im Sommer 2021 einen sogenannten Willkommensfachdienst eingerichtet, in dem Ausländer in Hannover Hilfen abseits ihrer Behördengänge bekommen. Im Haushalts-und Finanzausschuss, zu dem auch der Bereich öffentliche Ordnung gehört, hat Behördenleiter Tim Brockmann jetzt ein erstes Zwischenfazit gezogen. „Unser Angebot wird angenommen und grundsätzlich als positiv empfunden“, sagte er. 500 Gespräche habe der Fachdienst bislang geführt und Hilfen gegeben etwa bei Fragen zu Kita-Betreuung, Elterngeld, Migrationsberatung, Ausfüllen von Anträgen oder bei Gewalt gegen Frauen.

„Wir wollen mehr anbieten als nur die reinen ausländerbehördlichen Dienste, es wird von unseren Kunden sehr begrüßt, dass wir dieses Angebot haben“, so der Leiter der Ausländerbehörde. Für viele sei es der erste oder zweite Behördenkontakt in Deutschland überhaupt, mit der Hilfsbereitschaft wolle man eventuelle Vorbehalte abbauen. Drei Mitarbeiter sind in dem Fachdienst beschäftigt, ebenso zwei (sozialpädagogisch vorgebildete) städtische Angestellte und ein Mitarbeiter sozialer freier Träger wie die Diakonie, Caritas, AWO und DRK. Die sozialen Träger wechseln sich in ihren Diensten ab, während die städtischen Mitarbeiter immer vor Ort sind.

Ein Dolmetscherpool mit allen Sprachen der Welt

Untergebracht ist der Willkommensfachdienst in der Ausländerbehörde am Schützenplatz. Um weg zu kommen vom „ausländerbehördlichen Charakter“, habe man bepflanzte Raumteiler und eine aufgelockerte Sitzordnung geschaffen. Der Fachdienst werde nicht pauschal hinzugezogen bei jedem Gespräch, sondern immer nur dann, „wenn die Mitarbeiter nicht weiterkommen“. In monatlichen Treffen mit allen Mitarbeitern der freien Träger und der Ausländerbehörde diskutiere man über mögliche Verbesserungen oder einer Schärfung der inhaltlichen Arbeit, so Tim Brockmann weiter.

Sprachliche Barrieren gebe es so gut wie keine, da die Stadt Hannover „einen sehr guten Dolmetscherpool hat, der jeder Sprache der Welt organisieren kann“, berichtete der Behördenleiter weiter. Die gängigsten 17 Sprachen der Welt habe man selber im Haus, darunter auch Arabisch. Die meisten Formulare in der Ausländerbehörde sind in deutscher Sprache, da Deutsch Amtssprache sei.

Lange Wartezeiten im Amt – sie werden aber kürzer

Die Ausländerbehörde hat 138 Planstellen, das Angebot reicht von Aufenthaltsanfragen über Verfügungen, Rückführungen, Einbürgerungen, EU-Einreisen bis zu Visa-Angelegenheiten. Auch wegen Corona gibt es inzwischen viel Gesprächs- und Erklärungsbedarf bei den Besuchern. Unterm Strich müssen Menschen in Sachen Aufenthaltsrecht aber weiter lange auf einen Termin warten. 26 Wochen waren es mit Stand 12. Januar 2022, teilte Brockmann im Ausschuss am Mittwoch mit. Immerhin: Im März 2021 waren es noch 31 Wochen. Facharbeiter und Studierende kommen bei Fragen ihres Aufenthaltsstatus schneller an einen Termin: 16,5 Wochen sind es aktuell. Im Juli 2021 waren es noch 24 Wochen.

Ein Grund für die langen Wartezeiten ist die hohe Anzahl von Fällen. Über 113.000 Fälle hat die Ausländerbehörde im Jahr zu bearbeiten. „Wir arbeiten weiter daran, dass die Abläufe besser werden“, so der Behördenchef. Seitdem sich im Spätsommer 2020 vor der Behörde schon morgen lange Warteschlangen gebildet hatten, gibt es seither Termine nur noch nach Absprache – mit wochenlangen Wartezeiten.

Von Andreas Voigt