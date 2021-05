Hannover

Nach der Schule kommt – das Studium oder eben das Berufsleben. Nicht in jeder Schule werden die Schülerinnen und Schüler auf den sogenannten Ernst des Lebens vorbereitet, aber dafür besonders gut in 34 Schulen in der Region Hannover. Hier werden reale Bedingungen in Berufen vermittelt, Werkstattunterricht angeboten oder soziale Kompetenzen für die künftigen Auszubildenden vermittelt, es gibt eine Zusammenarbeit mit Betrieben und Arbeitsagenturen und extra Ansprechpartner für Fragen rund um die Berufsausbildung. Dafür wurden die 34 Schulen am Montag mit dem Siegel „Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“ ausgezeichnet.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz (beide SPD) ehrten die Schulen in einer virtuellen Feierstunde. „Ohne Pandemie wäre das schon eine Herausforderung gewesen, mit der Pandemie eine noch größere und zudem noch wichtiger“, sagte Tonne. „Mit Stolz“ könne jeder Schulen das Siegel tragen. „Corona hat alle an ihre Grenzen geführt und weit darüber hinaus“, stellte er fest. Schulen, die jungen Leuten nun noch mehr Orientierung bieten würden, indem sie sie auf das Berufsleben vorbereiten würden, hätten hier großartiges geleistet. Franz machte darauf aufmerksam, dass Schulen nicht von vornherein ausgerichtet seien, Berufsorientierung zu geben, „wir brauchen Leute, die von außen in die Schulen kommen und Schüler auch einladen“. Für dieses Corona-Jahr machte er klar, dass „man auch später ins Ausbildungsjahr einsteigen kann, in den Ferien Praktika machen kann“.

Weil ist Schirmherr

Schirmherr des Gütesiegels ist Ministerpräsident Stephan Weil. Träger des Netzwerks „Berufswahl Siegel Niedersachsen“ sind die Handwerkskammer Hannover, das Niedersächsische Landesamt für Schule und Bildung Hannover, die Agentur für Arbeit Hannover, die Region Hannover, die Landeshauptstadt Hannover sowie die Industrie- und Handelskammer Hannover. Die 34 Schulen können sich nun für drei Jahre – bis 2023 – mit dem Siegel schmücken. Nach Ablauf dieser Zeit müssen sie erneut ein Audit durchlaufen.

34 Schulen hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ausgezeichnet. Quelle: Region Hannover

Diese Schulen wurden ausgezeichnet:

Gymnasien: Erich Kästner Gymnasium, Laatzen Gymnasium Schillerschule, Hannover Hannah-Ahrendt-Gymnasium, Barsinghausen Kurt-Schwitters-Gymnasium, Hannover

Integrierte Gesamtschulen: IGS Badenstedt IGS Garbsen IGS Langenhagen

Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule: Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS Hannover-Mühlenberg) IGS Lehrte IGS Linden, Hannover IGS List IGS Roderbruch, Hannover IGS Stöcken IGS Vahrenheide-Sahlkamp, Hannover IGS Wedemark Kooperative Gesamtschulen Albert-Einstein-Schule (KGS Laatzen) Goetheschule (KGS Barsinghausen) KGS Neustadt KGS Sehnde

Haupt- und Realschulen / Oberschulen: Erich Kästner Oberschule, Laatzen Gerhart-Hauptmann-Realschule, Hannover Lisa-Tetzner-Schule, Barsinghausen Ludwig-Windthorst-Schule, Hannover Oberschule Berenbostel Oberschule Garbsen im Schulzentrum I, Garbsen Otto-Hahn-Schule, Wunstorf Peter-Ustinov-Schule, Hannover Realschule Lehrte Robert-Koch-Schule, Langenhagen Südstadtschule, Hannover Werner-von-Siemens-Schule, Hannover

Förderschulen: Gutzmannschule, Langenhagen Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Hannover Wilhelm-Schade-Schule, Hannover

Von Petra Rückerl