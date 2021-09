Hannover

An diesem Sonnabend werden in Niedersachsen rund 77.000 Kinder eingeschult, allein in der Region Hannover sind es 11.000 Jungen und Mädchen. Und vieles spricht dafür, dass etliche von ihnen deutlich schlechter auf die Schule vorbereitet sind als die Jahrgänge zuvor. Denn die Corona-Pandemie hat ihr Leben monatelang durcheinandergewirbelt.

Keine Kita, keine Verabredung mit Freunden, kein Sport, keine Sprachförderung, dafür oft zu viel Zeit vor Fernseh- oder Computerbildschirmen. Schon die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen im vergangenen Jahr lieferten in der Region ein erschreckendes Bild: Mehr übergewichtige Kinder (insgesamt 13 Prozent), mehr Kinder mit feinmotorischen Defiziten (30 Prozent) und mehr Kinder, die nur unzureichend Deutsch sprechen (22 Prozent). Besonders Jungen und Mädchen aus sozial benachteiligten Familien waren davon nach Angaben der Region besonders betroffen.

Vielen Kindern fehlt die Schulreife

Die Ergebnisse der diesjährigen Schuleingangsuntersuchungen hat die Region bislang noch nicht ausgewertet, sie dürften jedoch kaum besser ausfallen. Bereits Ende Juli hatte die Regionsverwaltung mitgeteilt, dass bei 4,4 Prozent die Kinderärzte bei der Schuleingangsuntersuchung aufgrund fehlender Schulreife eine Zurückstellung der Kinder empfohlen hatten. „Kinder, die aufgrund der Corona-Pandemie über mehrere Monate keine Kita besuchen konnten, fehlt die Förderung der Sprache und der Feinmotorik, darüber hinaus die Erfahrungen des sozialen Miteinanders“, sagte dazu eine Regionssprecherin.

Grundschule in Limmer startet zunächst ohne feste Klassen

Die Grundschule Kastanienhof in Limmer hat deshalb ein besonderes Konzept für die künftigen Erstklässler entwickelt. „Wir starten nicht mit festen Klassenverbänden, sondern teilen die Jungen und Mädchen erst nach einer dreiwöchigen Vorbereitungsphase in ihre späteren Klassen ein“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Andrea Haase. In dieser Zeit werde man sich ein Bild von den Kindern, ihren Startvoraussetzungen und eventuellen Förderbedarfen machen, erläutert die Pädagogin.

Der lange Lockdown und der Ausfall des Schnuppertags für die künftigen Erstklässler brachte die Schulleitung auf die Idee. „Früher war der Schnuppertag eine gute Gelegenheit, die Kinder zu beobachten und herauszufinden, welche Konstellationen gut funktionieren und welche besser vermieden werden sollten. Schließlich hat jedes Kind seine Eigenarten. Wir wollen ein gutes Lernklima für alle Kinder schaffen“, so Haase.

Großes Interesse an Konzept für Erstklässler

Schon im vergangenen Jahr startete die Limmer Grundschule mit diesem Konzept – und sammelte gute Erfahrungen. „Viele anderen Schulen haben sich danach bei uns gemeldet und waren sehr interessiert an unserem Konzept“, sagt Haase. Sie ist zudem überzeugt, dass das Konzept auch jenseits der Pandemie sinnvoll ist.

Knapp 60 Kinder werden in diesem Jahr in der Grundschule Kastanienhof eingeschult. In der Vorbereitungsphase sind die Mädchen und Jungen in die Gruppen blau, grün und rot eingeteilt. Jeder Tag ist gleich strukturiert: Nach eine offenen Anfangszeit und einer kurzen Gruppenphase wechseln die Kinder in Kleingruppen durch verschiedene Räume. Dort erwarten sie Freiarbeit in Mathe und Deutsch sowie feinmotorische Aufgaben. Denn letzteres sei wegen des eingeschränkten Kita-Besuchs häufig auf der Strecke geblieben, so die kommissarische Schulleiterin: „Viele Kinder können nicht mal richtig ausschneiden oder einen Stift halten. Da muss sehr viel aufgeholt werden.“

Wie stecken die Erstklässler den Lockdown weg?

Am Ende eines jeden Schultages sollen die Kinder reflektieren, wie es ihnen geht und wo sie sich besonders wohlgefühlt haben. Haase: „Schließlich wollen wir in dieser Phase herausfinden, welche Kinder gut harmonieren.“ Wie sehr unterscheidet sich die Generation Corona, die nun in die Schule kommt, von früheren Jahrgängen, Frau Haase? „Kinder sind immer unterschiedlich. Einige werden die Folgen des langen Lockdowns gut verstecken, andere werden es nur sehr schlecht kompensieren können.“

Von Britta Lüers