Mit einem Tag Verspätung hat am Freitag auch die Pestalozzi-Grundschule in Misburg nach dem Wintereinbruch den Präsenzunterricht wieder aufgenommen. Wie die NP berichtet hatte, hatte sich die Schulleitung den klaren Vorgaben der Stadt widersetzt und ohne Erlaubnis am Donnerstag die Schule geschlossen gelassen.

Der Vorfall bleibt für die Konrektorin der Grundschule, die derzeit die kommissarische Leitung hat, nicht ohne Folgen. Bianca Trogisch, Sprecherin der Landesschulbehörde, sagt: „Die Schulleitung hat eigenmächtig entschieden, die Grundschule geschlossen zu lassen. Das war in keinster Weise gestattet und hätte so nicht passieren dürfen.“

Ermahnendes Gespräch mit Schulleitung

Nachdem die Behörde am Donnerstag erst nach Recherchen dieser Zeitung von dem Vorfall erfahren hatte, habe sich der Dezernent umgehend bei der Schulleiterin gemeldet und eine Notbetreuung noch am selben Tag angeordnet, so Trogisch: „Das hat die Schule auch sofort an die Eltern kommuniziert, aber natürlich war es da vermutlich für die meisten Eltern schon zu spät. Es hat ein ermahnendes Gespräch mit der Beamtin gegeben, indem sie auch eingeräumt hat, dass sie den Fehler verstanden hat.“ Dienstrechtliche Konsequenzen seien vorerst nicht geplant. Es werde jedoch ein weiteres, längeres Gespräch mit der Konrektorin geben. Trogisch betont: „So etwas wird an der Pestalozzi-Grundschule nicht wieder vorkommen.“

Grundschule in Mittelfeld: Unterricht oder doch nicht?

Und wie ist die Situation an der Grundschule Beuthener Straße, wo am Donnerstag die Schule ebenfalls geschlossen blieb? Die Stadt teilt auf Anfrage mit: „Uns wurde mitgeteilt, dass dort der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde.“ Doch stimmt das wirklich? Schulleiter Martin Preisigke wollte sich dazu gegenüber der NP nicht äußern. In einem Brief an die Elternschaft vom Donnerstag heißt es: „Am Freitag kann Ihr Kind in der Schule betreut werden, sofern dies erforderlich ist. Es erfolgte jedoch leider bis jetzt kein Winterdienst an unserer Schule. Die Lage an der Schule ist weitgehend unverändert. Wir haben den Haupteingang so gut wie möglich vom Schnee befreit, um einen sicheren Zugang zu gewähren.“ Der Präsenzunterricht müsse daher auch am Freitag ausfallen. Immerhin: Berufstätigen Eltern werde „die Möglichkeit einer Betreuung“ angeboten, heißt es weiter.

Schiebt die Stadt den Schwarzen Peter jetzt Aha zu?

Auch Petra Müller (Name geändert), deren Kind die Grundschule Beuthener Straße besucht, bestätigt der NP, dass es auch am Freitag keinen Präsenzunterricht, lediglich eine Notbetreuung gegeben habe. Müller: „Das ist alles nicht mehr in Worte zu fassen.“

Die Stadt erklärt, man habe für „alle Schulen Aha als Dienstleister für die Fußwegreinigung und den Winterdienst beauftragt“. Das Entsorgungsunternehmen habe außerhalb der Innenstadt Subunternehmen beauftragt. Doch die Räumung der Schulzuwegungen habe „nicht reibungslos funktioniert“, so die Sprecherin. Inzwischen habe die Firma aber „die Fußwege rund um die Schule gereinigt“. Man habe Aha zudem aufgefordert, den Druck auf die Subunternehmer zu erhöhen oder gegebenenfalls andere Firmen zu beauftragen.

