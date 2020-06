Hannover

Nachdem bekannt geworden ist, dass die marode Grundschule Mengendamm (List) doch nicht saniert werden soll, hat sich nun die Stadtverwaltung dazu geäußert und bestätigt, dass die Schule einen Neubau bekommen soll.

Grundschule soll „zukunftsorientiertes Gebäude“ bekommen

Selbstverständlich wolle man der Grundschule Mengendamm ein bedarfsgerechtes und zukunftsorientiertes Gebäude zur Verfügung zu stellen, betont Stadtsprecher Dennis Dix. Allerdings seien weitere Untersuchungen zum Ergebnis gekommen, dass es nicht sinnvoll sei, „nur einen Teil der Bestandsgebäude zu erhalten, zu sanieren und diese mit einem Teilneubau zu ergänzen“. Dieses Vorgehen wäre mit funktionalen Problemen und hohen wirtschaftlichen Risiken verbunden, so Dix: „Stattdessen soll nun ein kompletter Neubau geplant werden.“

Stadt weist Kritik des Schulleiters an Schulträger zurück

Kritik von Schulleiter Andreas Kathmann, der den plötzlichen Sinneswandel der Verwaltung in einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay scharf kritisiert hatte, weist Dix zurück: „Aus Sicht der Verwaltung ist es notwendig, Entscheidungen zu revidieren, wenn in einer Gesamtschau ein hohes Risiko besteht, dass die Nachteile die Vorteile zu überwiegen drohen.“ Bereits in einer vorangegangenen Machbarkeitsstudie sei dieser Plan zunächst untersucht, dann jedoch zurückgestellt worden.

Mit dem geplanten Neubau müssten die Klassen nicht übergangsweise in ein anderes Gebäude ausgelagert werden. Auch die Kosten für die notwendigen Instandhaltungsarbeiten an der Grundschule würden entfallen und dadurch erhebliche Kosten eingespart, so Dix weiter: „Mit einem Neubau ergeben sich nun neue Chancen in funktionaler und wirtschaftlicher Hinsicht, die die bisherigen Aufwendungen mindestens kompensieren dürften.“ Allerdings plant die Stadt, Reparaturen in den besonders maroden Bereichen, beispielsweise den Toiletten, schnellstmöglich durchzuführen, sagt der Sprecher. Damit es bis zum Umzug in den Neubau möglichst wenige bis gar keine Einschränkungen des Schulbetriebs geben werde.

Hoffnung gibt nun auch wieder für den geplanten Ganztag an der Lister Grundschule. Die Stadt will im geplanten Neubau die räumlichen Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb schaffen, heißt es.

Von Britta Lüers