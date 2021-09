Hannover

Die Diskussion um den Pop-up-Radweg am Schiffgraben ebbt nicht ab: Um die genauen Hintergründe für das Verbot zu erfahren, hat die Landtagsfraktion der Grünen nun eine Anfrage an das Verkehrsministerium von Bernd Althusmann (CDU) übersandt, die der NP vorliegt.

„Ist Minister Althusmann ’radverkehrsfeindlich’, im Wahlkampffieber oder einfach nicht up-to-date?“, fragen Detlev Schulz-Hendel, verkehrspolitischer Sprecher, und Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg. Sie wollen von der Landesregierung wissen, wie sie „die Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Polizeidirektion Hannover“ und der Entscheidung des Ministeriums rechtfertigt. Daneben soll die Landesregierung erklären, ob in der Vergangenheit bereits in anderen Kommunen ein Rückbau von Radwegen angeordnet wurde.

Massive Kritik am Vorgehen – auch aus den eigenen Reihen

Die Entscheidung des Verkehrsministeriums hat in den vergangenen Tagen für massive Kritik gesorgt: Offenbar wurde die Empfehlung der Polizei, das Modellprojekt fortzuführen ignoriert. „Der Minister erweckt wieder einmal den Anschein, sein Amt für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Denn fachlich und juristisch ist am temporären Radweg auf der Straße ‚Am Schiffsgraben‘ überhaupt nichts auszusetzen“, machte Julia Willie Hamburg bereits am Dienstag deutlich. Enttäuscht und verärgert über die Entscheidung des Verkehrsministeriums zeigten sich dabei nicht nur die politischen Gegnerinnen und Gegner – auch aus den eigenen Reihen wurde Kritik laut.

Am Freitagmittag hatten Hannovers Grüne zudem zu einer Demonstration vor dem Verkehrsministerium am Friedrichswall aufgerufen. Danach ging es weiter zum Schiffgraben. Sollte der Radweg zurückgebaut werden, müssen sich Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende wieder einen schmalen Weg teilen. Das Modellprojekt wurde eingeführt, um die Sicherheit an der Kreuzung zu erhöhen.

Offenbar zeigt die Kritik Wirkung: Stadt und Land beraten darüber, ob es nun zu einer dauerhaften Lösung an der Kreuzung kommt. Zwar ist das Ministerium weiterhin davon überzeugt, dass die gelben Markierungen wieder entfernt werden müssen, grundsätzlich habe man aber nichts gegen einen Radweg – sofern die Straßenverkehrsordnung eingehalten werde. Ob das tatsächlich so ist oder ob der Verkehrsminister sich an einem Wahlmanöver gegen den grünen Oberbürgermeister versucht hat, wird möglicherweise die Antwort auf die Anfrage der Landtagsfraktion zeigen.

Von Mandy Sarti