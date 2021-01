Hannover

Die Opposition im Landtag vermisst eine Langfriststrategie der Landesregierung zur Bekämpfung des Corona-Virus und fordert diese in einem gemeinsamen Brief ein. „Zeitnah“ solle sie dem Parlament in einem Sonderplenum vorgestellt werden. Die Vorsitzenden der grünen und liberalen Landtagsfraktion, Julia Willie Hamburg und Stefan Birkner, schreiben darin, dass sie feststellen mussten, dass weder der „Lockdown-light“ noch der aktuelle Lockdown auch nur annähernd greifen.

„Es rächt sich nun, dass zu wenig Vorsorge getroffen wurde, wie man über den Winter kommt.“ Es müsse endlich eine langfristige Strategie auf den Weg gebracht werden, „die eine Planbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen gewährleistet. Anders wird uns allen bald die Puste ausgehen“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Tatsache, dass eine Verlängerung des aktuellen Lockdowns notwendig sei „und dass wir gleichzeitig weiterhin erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens und damit der Grundrechte hinnehmen müssen“, zeige einmal mehr, wie entscheidend eine langfristige Strategie im Umgang mit dem Corona-Virus ist. „Seit Monaten fordern unsere Fraktionen diese von Ihnen ein.“

Warnung vor neuer Virus-Variante

Eine „besondere Dringlichkeit unseres Anliegens sehen wir übrigens auch durch den bundesweit schleppenden Anlauf der Impfkampagne als auch durch die neue, ansteckendere Virus-Variante (VOC 2020/12/01), die bereits in Niedersachsen festgestellt wurde“. Es bestehe die Gefahr einer weiteren Beschleunigung des Infektionsgeschehens.

Von Petra Rückerl