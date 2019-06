Hannover

Bis Mittwoch sollte es eigentlich ein Geheimnis bleiben. Dann wollte die Findungskommission der Grünen den Mitgliedern ihren OB-Kandidaten vorschlagen. Nun aber wird der Hoffnungsträger schon am morgigen Freitag offiziell vorgestellt. Nach NP-Information ist es der Landtagsabgeordnete Belit Onay.

Der Jurist, früher Ratsmitglied in Hannover und seit 2013 starke Stimme der Grünen für innenpolitische Fragen im Landtag, gilt seit Wochen als aussichtsreicher Kandidat. Er habe durchaus Interesse, ließ er die NP wissen, werde aber erst mal das weitere Verfahren abwarten.

50 Vorschläge gesichtet

Offenbar hat Onay die Findungskommission, die aus den beiden Parteichefs Gisela Witte und Ludwig Hecke sowie Ratsfraktionschefin Freya Markowis besteht, überzeugt. Sie mussten 50 Vorschläge aus der Partei sichten.

Onay, so heißt es, habe sich gegen eine starke Frau durchgesetzt. In die engere Wahl war offenbar Anja Ritschel gekommen. Die studierte Landschaftsplanerin war in Hannover Fachbereichsleiterin Umwelt und Stadtgrün, wechselte dann als Dezernentin Umwelt und Klimaschutz nach Bielefeld. Seit 2016 ist sie dort Erste Beigeordnete, also Vertreterin von OB Pit Clausen (SPD).

Einige hätten Kandidatin begrüßt

Teile der Grünen, so die NP-Information, hätten es begrüßt, gegen die OB-Kandidaten Marc Hansmann (SPD) und Eckhard Scholz (parteilos, CDU) eine Frau ins Rennen zu schicken. Ob es darüber noch eine Grundsatz-Diskussion in der Mitgliederversammlung geben wird, scheint fraglich.

Von Vera König