Hannover

Berufstätige Eltern werden seit Beginn der Corona-Pandemie besonders gefordert. Seit Monate zerreißen sie sich zwischen ihrem Job, der Kinderbetreuung und dem Homeschooling. Unbestritten haben sie damit eine gesellschaftliche Relevanz. Doch wenn es um die Impfpriorisierung geht, wird ihnen diese Relevanz abgesprochen. Denn bisher tauchen Eltern in keiner priorisierten Impf-Gruppe auf.

Dabei ist die gesellschaftliche Relevanz der Faktor, der neben den erhöhten gesundheitlichen Risiken für eine Priorisierung in der Impfreihenfolge ausschlaggebend ist. So steht es im Positionspapier der Ständigen Impfkommission, des Deutschen Ethikrats und der Leopoldina: „Darüber hinaus sind Personen zu schützen, die für das Gemeinwesen besonders relevante Funktionen erfüllen und nicht ohne Probleme ersetzbar sind.“ Wer soll Eltern ersetzen, wenn sie schwer an Covid-19 erkranken?

Sind Eltern systemrelevant oder nicht?

Dass Eltern beim Impfen hintenangestellt werden, hält Hannovers Grüne Ratsfraktion für ein gefährliches Unterlassen und fordert nun, Eltern beim Impfen zu priorisieren. Norbert Gast, Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik in der Grünen-Fraktion, sagte zur NP: „Mit der Zunahme der britischen Virus-Mutation stecken sich vermehrt Kinder an. Da es bisher keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder gibt, sind sie dem Virus weiter schutzlos ausgeliefert.“ Dabei hatten in den vergangenen Monaten zahlreiche Bundespolitiker aller Parteien – von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bis Familienministerin Franziska Giffey (SPD) – stets betont, dass Kinder in der Pandemie oberste Priorität hätten. Doch den Versprechen folgten bisher nur magere politische Taten.

„Geimpfte Eltern bilden Schutzschirm um Kinder“

Es sei daher dringend erforderlich, dass Kinder über ihre engsten Kontaktpersonen diesen wichtigen Schutz erhalten, so Gast: „Eltern von Kita- und Schulkinder müssen deshalb in die Priorisierungsgruppe 3 aufrücken. Denn geimpfte Eltern bilden einen Schutzschirm um Kinder.“

Auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hatte zu Wochenbeginn auf das Problem aufmerksam gemacht. Bei Twitter schrieb er: „Enthusiasmus über Impftempo kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir vor Juli kaum Eltern impfen werden. Massive Schulausbrüche werden Eltern dann sehr hart treffen.“ In den USA haben nach Berichten von CNN inzwischen mehr als 40.000 Kinder ein Elternteil verloren, so der Gesundheitspolitiker: „Das müssen wir unbedingt vermeiden.“ Ein Grund für die Sterblichkeitsrate von Eltern ist, dass eine Corona-Infektion an Kindern oft symptomlos vorübergeht. Dennoch sind sie ansteckend und können ihre Eltern infizieren, wenn sie sich beispielsweise in der Schule mit dem Virus angesteckt haben.

Impfung statt anhaltender Kita- und Schulschließungen

Kinder und Jugendliche daher weiter von Kitas und Schulen fernzuhalten, lehnt Grünen-Ratsherr Gast entschieden ab: „Viele Kinder haben schon viel zu lange keine verlässliche und angemessene Betreuung und Bildung mehr bekommen. Statt Kitas und Schulen dauerhaft zu schließen, müssen Eltern geschützt werden.“ Auch die Soziologin Michaela Mahler teilt diesen Gedanken. In einem Gastbeitrag in der „Frankfurter Rundschau“ schrieb sie: „Neben den gesundheitlichen und epidemiologischen Argumenten fürs Elternimpfen wäre es von Seiten der Politik auch ein Zeichen der Anerkennung dessen, was Eltern für die Gesellschaft leisten.“

Zudem fordern die Rats-Grünen zur Entlastung der Familien und zum Schutz der Kinder eine praktikable Teststrategie. Gast: „Familien sind seit über einem Jahr stark belastet. Sie brauchen endlich Entlastung.“ Der Dringlichkeitsantrag der Grünen liegt nun den Bündnispartnern zur Beratung vor. Im kommenden Jugendhilfeausschuss am 26. April soll er eingereicht werden.

Von Britta Lüers