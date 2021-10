Hannover

Die Grünen in der Regionsversammlung werden in der neuen Legislaturperiode von einer weiblichen Doppelspitze angeführt: Evrim Camuz (33) aus Hannover-Linden und Sinja Münzberg (37) aus Burgdorf haben die Fraktionsmitglieder zu ihren beiden neuen Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende sind künftig Simone Meyer, Ulrich Schmersow und Christian Fleer im Fraktionsvorstand vertreten, teilte die Partei mit.

Evrim Camuz und Sinja Münzberg, die bisher schon im Fraktionsvorstand der Regionsgrünen zusammengearbeitet haben, führen die Umweltpartei in der Regionsversmmlung nun als Team. „Wir haben unser Ergebnis bei der Kommunalwahl deutlich verbessert und sind nun mit 18 Abgeordneten in der Regionsversammlung vertreten“, sagt Evrim Camuz. Viele Herausforderungen seien anzugehen, allen voran die Klimakrise. „Wir wollen, dass die Region bis spätestens 2035 klimaneutral wird.“

Nahverkehr und Soziales als grüne Schwerpunkte

Dazu müsse man die Verkehrswende vorantreiben, insbesondere im Umland einen bedarfsgerechten Nahverkehr anbieten und Radschnellwege zwischen der Landeshauptstadt und den Umlandgemeinden einrichten. „Auch beim Thema Windkraft müssen wir vorankommen“, so Camuz weiter, die bisher Nahverkehrsexpertin der Grünen gewesen ist.

Weiterer Schwerpunkt der grünen Regionspolitik: „Wir werden die Folgen der Corona-Pandemie in den Blick nehmen. Sie hat viele Menschen besonders hart getroffen, die es ohnehin schon schwer haben“, so Sinja Münzberg, die bisher Sprecherin der Fraktion für Soziales und Wohnen war. Wohnungslose, Kinder und Jugendliche hätten massive Einschränkungen erfahren und auch das Klinikum Region Hannover habe durch die Pandemie erhebliche Verluste zu verzeichnen. „Die gesundheitliche Versorgung ist ein Schwerpunktthema für uns“, sagt Münzberg. Beide Fraktionschefinnen wollen regelmäßig über ihre Arbeit in den sozialen Medien berichten.

Von Andreas Voigt