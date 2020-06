Grüne wollen keine Abschulung in diesem Sommer

HANNOVER

Wer zu häufig das Lernziel nicht erreicht und die Klasse wiederholen muss, läuft am Ende Gefahr, dass er die Schule verlassen muss. Auf diese sogenannten Abschulungen sollen Gymnasien und Realschulen in Hannover in diesem Sommer verzichten: „Angesichts des massiven Unterrichtsausfalls durch die Corona-Pandemie fordert wird Gymnasien und Realschulen in Hannover auf, auf Abschulungen zu verzichten. In der aktuellen Ausnahmesituation halte ich die Abschulung mit Überweisung an eine andere Schulform nicht für vertretbar, weder pädagogisch noch rechtlich“, so der Vorsitzende vom Stadtverband von Bündnis 90/ Die Grünen, Ludwig Hecke

Kinder und Jugendliche mit schulischen Schwierigkeiten dürften in der Pandemie nicht zusätzlich bestraft werden, sagt er weiter. Im laufenden zweiten Halbjahr falle in den Klassen 6 bis 8 über die Hälfte des regulären Unterrichts aus. „Das geht besonders zu Lasten der Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf, vor allem aus bildungsfernen Familien“, sagt der der Parteichef der Grünen. Es sei daher hoch problematisch, auf Grundlage dieses Schuljahres in der Versetzungskonferenz eine Abschulungsentscheidung zu treffen. Von Schülern bis zum Schuljahresende kurzfristig ein Nachholen des ausgefallenen Stoffs zu erwarten, sei „trotz des großen individuellen Engagements der Lehrkräfte schlicht unrealistisch“.

Anzeige

Grünenchef bittet Stadt um Gespräche mit den Schulen

Joachim Hecke fordert zudem das Niedersächsische Kultusministerium zu einer klaren Haltung in dieser Frage auf: „Minister Tonne muss den Schulen Handlungssicherheit geben. Es geht um frühzeitige Klarheit für Schüler, Eltern und Lehrkräfte.“ Zudem bittet Hecke die Stadt Hannover als Schulträgerin, Gespräche mit den Schulleitungen von Gymnasien und Realschulen zu führen und auf einen Verzicht von Abschulungen hinzuwirken.

Weitere NP+ Artikel

Die Gewerkschaft GEW hatte angesichts der Corona-Krise vor Wochen ebenfalls schon gefordert, die Abschulungen zum Schuljahr 2020/21 auszusetzen. In der aktuellen Corona-Krise seien Lehrkräfte vom Kultusminister dazu angehalten, Bewertungen der Schüler mit viel Augenmaß vorzunehmen. Das schließe das Aussetzen der Abschulungen als eine Maßnahme mit ein, hieß es Ende April. Die GEW Region Hannover spricht sich seit Längerem für ein Zwei-Säulen-Modell in der Bildung aus –hierbei gibt es lediglich Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien. Alleine dadurch würde sich die Zahl der Abschulungen stark verringern, so die Gewerkschaft weiter.

Zahl der Abschulungen liegt bei rund 450 Schülern

In Hannover lag laut dem Kommunalen Schulentwicklungsplan 2020 die Zahl der Schulformwechsel zwischen den Schuljahren 2018/19 und 2019 / 20 aus Gymnasien bei 309 und den Realschulen bei 158 Schülern. Die Abschulung wird seit Jahren in der hannoverschen Schullandschaft wegen möglicher negativer Folgen für den betroffenen Schüler kontrovers diskutiert.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Bei der Stadt Hannover hieß es dazu am Donnerstag, dass mann es generell begrüßen würde, wenn Abschulungen nicht oder nur in Einzelfällen vorgenommen würden. „Wir vertreten die Auffassung, dass die Schule, die Kinder einmal aufgenommen hat, diese auch so unterstützen und fördern sollte, dass ein Verbleib möglich ist“, so Schul-und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. In Einzelfällen könne es aber sinnvoll und vor allem auch im Sinne der Kinder sein, dass eine Schulwahlentscheidung, die bereits zum Wechsel in Klasse 5 getroffen werden müsse, noch einmal revidiert werden könne. „Aber die inzwischen doch recht hohe Zahl von Schulformwechseln macht uns als Schulträgerin mit Blick auf die Belastung der Kinder und mit Blick auf den dadurch zusätzlichen Raumbedarf an anderen Schulen große Sorgen.“

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt