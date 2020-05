„Müssen die Medienentwicklung beschleunigen“

HANNOVER

Am Montag sind die ersten Schüler wieder in ihre Schulen zurückgekehrt. Bis der Schulbetrieb aber wieder voll Fahrt aufgenommen hat und auch die letzten Schüler aus ihrer häuslichen Quarantäne zurückkommen sind, wird es wohl noch eine Weile dauern. Nichtsdestotrotz haben die Grünen jetzt gefordert, bei der Umsetzung des städtischen Medienentwicklungsplanes mehr Tempo zu machen als vor der Corona-Krise.

„Die Corona-Problematik führt uns gerade sehr deutlich vor Augen, wie wichtig die Entwicklung zum digitalen Lernen ist“, sagte Silvia Klingenburg, die schulpolitische Sprecherin der hannoverschen Grünen. Niedersachsen habe da großen Nachholbedarf und für Hannover heiße dies, das Thema Medienentwicklungsplanung nach der Pandemie dringend zu beschleunigen. In der Februar-Sitzung des Schulausschusses sei dieses Thema leider von der Tagesordnung gekommen, dann kam die Corona-Krise. „Ich hoffe, dass wir beim nächsten Schulausschuss den Medienentwicklungsplan fortführen können.“ Nach dem Sitzungsplan ist nächster Termin am 20.Mai, eine Tagesordnung gibt es aktuell noch nicht.

Anzeige

Grüne wollen beim Ausbau soziale Aspekte stärken

Bis alle Schulen Hannovers – beginnend bei den Grundschulen – mit neuen Medien ausgerüstet sind, dauert es wohl etwa zehn Jahre, hat die Verwaltung errechnet. Wegen dieser langen zeitlichen Strecke hält es Silvia Klingenburg für nötig, beim Ausbau der Schulen soziale Aspekte zu berücksichtigen. „Vorrangig sollen Schulen mit einer hohen Anzahl Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung und mit hoher Anzahl an Sprachlernschülern zum Zuge kommen.“ Darüber hinaus Schulen, die am Schule-Plus-Projekt teilnehmen und solche Schulen, die in einem sozialen Brennpunkt eines Stadtteils liegen.

Weitere NP+ Artikel

Beim Kauf von Tablets dürften Eltern mit wenige Einkommen außerdem nicht alleine gelassen werden. „Bildung ist ein Menschenrecht und darf nicht vom Geldbeutel abhängen“, so Klingenburg. Ausdrücklich nimmt die schulpolitische Sprecherin dabei das Land Niedersachsen in die Pflicht, denn die flächendeckende Einführung von Endgeräten sei Teil des Masterplans Digitalisierung. „Es gibt zwar eine Ankündigung des Landes, aber noch keinen konkreten Termin zur Umsetzung.“ 150 Euro pro Schüler wolle das Land zuschießen.

„Die Schüler dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden“, sagt die schulpolitische Sprecherin.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt