Hannover

Bei einem von Hannovers größten Bauprojekten ist man wieder einen großen Schritt weiter: Die Energieversorgung für die entstehende Wasserstadt Limmer ist gesichert – und sie soll grün und smart werden. Am Donnerstag haben Bauunternehmer Günther Papenburg und Enercity-Chefin Susanna Zapreva einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

„ Hannover macht damit einen wichtigen Schritt in Richtung Smart City“, sagte Zapreva bei der Vertragsunterzeichnung in der Wasserstadt, während draußen die Bauarbeiten voranschreiten. Mit rund 1800 Wohneinheiten entsteht das größte innenstadtnahe Bauprojekt in Hannover. Und es solle eines der größten Nahwärmegebiete werden. Von Anfang an ökologisch, das sei das Credo – mit E-Ladeinfrastruktur, Fotovoltaik-Projekten für Mieter, smarten Wohnungen, die etwa über intelligente Heizung verfügen oder energieeffizienter Beleuchtung, betonte die Enercity-Chefin. Dazu passe die moderne Wärmeversorgung, die nun aufgebaut werden könne, so Zapreva.

Anzeige

Hierzu verlegt Enercity auf dem Areal im Endausbau ein Nahwärmenetz mit einer Gesamtlänge von rund 4,5 Kilometern. Die Wärmeversorgung für die Endkunden soll von der Energieerzeugung bis hin zur Heizkostenabrechnung reichen. „Davon werden alle künftigen Bewohner profitieren“, ist sich Unternehmenschef Günter Papenburg sicher.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Erst Holzpellets dann Nahwärme aus dem Fernwärmenetz

Die erste Wärme für die bis zu dann bestehenden 550 Wohneinheiten des ersten Bauabschnitts liefert Enercity mit einer mobilen Heizstation, in der Holzpellets eingesetzt werden. Später soll das Nahwärmenetz indirekt an das Fernwärmenetz von Enercity angeschlossen werden. Dafür muss noch eine Fernwärmeleitung von rund einem Kilometer zum bestehenden Fernwärmenetz gebaut werden. Die Wärme soll übrigens bis 2023 zu mindestens 30 Prozent klimaneutral sein. Seit 2019 stellt Enercity auf erneuerbare Energieträger um, bindet Wärme aus Abfall- und Klärschlammbehandlungsanlagen in Lahe mit ein. Ein weiteres Biomasseheizwerk soll 2025 dazukommen.

Lesen Sie auch

Bis dahin soll auch in die Wasserstadt ein ganzes Stück weiter sein. Bis 2029 soll auf allen 24 Hektar Wohnraum für mehr als 3500 Menschen entstanden sein. Den ersten von drei Bauabschnitten habe man 2023 fertig. Mitte nächsten Jahres soll weite Teile der Rohbauten stehen, die 2022 bezugsfertig sind, schätzt Papenburg. „Es hat alles etwas gedauert, aber jetzt sind wir am Zug“, sagte er der NP. Die Papenburg-Gruppe hat Ende November die Anteile der blueorange group – ein Mitglied der Volksbank BraWo Unternehmensgruppe – an der Wasserstadt Limmer Projektentwicklung übernommen, die beide als Partner 2013 gegründet hatten.

Bereits jetzt entsteht eine Kita der Maschseekinder mit 105 Plätzen auf dem Baufeld 13. Es liegt nahe der Wunstorfer Landstraße und ist am weitesten fortgeschritten. Auch auf Baufeld 10 in der Mitte des Geländes gehen die Arbeiten voran. Hier entstehen neben 42 Wohnungen auch sechs Reihenhäuser. Außerdem ist im Erdgeschoss Platz für Gewerbe. Dort soll unter anderem ein Supermarkt einziehen.

Von Simon Polreich